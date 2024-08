Sorpasso avvenuto nelle gerarchie, momento storico in casa Milan

Sono giorni di riflessioni in casa Milan, il mezzo passo falso nel primo turno di campionato non è stato apprezzato nel mondo rossonero

In Serie A la partenza del Milan non è stata delle migliori con il pareggio per 2-2 contro il Torino che è arrivato in extremis grazie ad una disperata rimonta messa in partica negli ultimissimi minuti di partita. I rossoneri, all’avvio del nuovo ciclo targato Paulo Fonseca, sono riusciti a portare a casa almeno un punto dopo che nella sfida di debutto contro i granata si sono trovati sotto addirittura 0-2 davanti al pubblico amico di San Siro.

In queste primissime gare di campionato il Milan non può più permettersi di buttare via altri punti, contro squadre sulla carta inferiori, perché in calendario nei primi sette turni ci sono già degli impegni probanti come le trasferta sui campi di Lazio e Fiorentina oppure il derby contro l’Inter. Sabato alle 18:30 il Diavolo farà visita al neopromosso Parma e l’obiettivo sarà naturalmente non sbagliare un’altra partita e prendersi i primi tre punti della gestione Fonseca.

Cambiano le gerarchie nell’attacco del Milan: ecco le nuove mosse di Fonseca per non sbagliare più

In questi giorni si è parlato molto del pareggio del Milan e dei due punti che i rossoneri hanno perduto, inoltre la situazione si è aggravata anche nelle ultime ore perché Alvaro Morata si è fatto male proprio nel match contro il Torino e a causa di un guaio muscolare dovrà saltare le prossime partite contro Parma e Lazio. Lo spagnolo potrebbe infatti rivedersi direttamente dopo la sosta di inizio settembre, quando il Milan sfiderà a San Siro il Venezia nel quarto turno.

Fonseca deve quindi studiare nuove soluzioni per il suo attacco, a meno che non arrivino novità dal mercato in questi ultimissimi giorni della sessione estiva che chiuderà la sera del 30 agosto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sono in crescita le quotazioni su Francesco Camarda, giovane attaccante rossonero che negli ultimi mesi sta impressionando tutti.

Il talento rossonero classe 2008 sabato ha realizzato una doppietta in Coppa Italia di Serie C con il Milan Futuro. Grazie ai suoi due gol la seconda formazione del Diavolo ha vinto 1-2 contro il Novara e ha passato il turno. Ora per Camarda potrebbero aprirsi anche le porte della prima squadra visto che Jovic ha deluso contro il Torino. Fonseca sta infatti rivedendo le gerarchie e in attesa del rientro di Morata i tifosi rossoneri potrebbero vedere in campo anche il loro baby prodigio.