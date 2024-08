Sorpresa in Parma-Milan: Fonseca sta pensando a questa soluzione

Paulo Fonseca è pronto a cambiare il suo Milan per la sfida contro il Parma. Nuove scelte per una squadra obbligata a vincere

Non è iniziata con il piede giusto l’avventura sulla panchina del Milan di Paulo Fonseca. Dopo un’estate positiva, con risultati contro big del calcio europeo, che lasciavano ben sperare, il Diavolo si è subito inciampato alla prima giornata contro il Torino.

Scelte di formazioni alquanto discutibili e un pizzico di sfortuna sotto porta, hanno permesso alla squadra di Vanoli di andare avanti di due gol. Sono serviti poi gli ingressi in campo dalla panchina per agguantare i piemontesi. Ci hanno così pensato Alvaro Morata – alla sua prima rete con la maglia del Milan – e Noah Okafor a salvare il Diavolo. Ora, però, la testa è alla prossima sfida. Sabato si va al Tardini per giocare contro il Parma, per la seconda giornata di Serie A. Anche i gialloblu sono reduci da un pareggio interno, contro la Fiorentina. Sarà un Milan diverso quello che scenderà in campo. Ci saranno molti volti nuovi perché i calciatori che sono arrivati dopo a Milanello avranno messo minuti nelle gambe: Theo Hernandez, ad esempio, sarà certamente titolare, ma hanno buonissime possibilità di esserlo anche Tiijani Reijnders, Youssouf Fofana e Pavlovic, per un Milan che evidentemente cambierà pelle.

Ai nuovi sopracitati si sarebbe aggiunto chiaramente anche Alvaro Morata. Lo spagnolo, però, deve fare i conti con un problema muscolare che lo terrà fuori dai campi per una ventina di giorni. La speranza è quella di riaverlo al meglio dopo la sosta così da essere pronto per il derby contro l’Inter.

Milan, la scelta in attacco: Fonseca cambia ruolo a Leao

In queste ore così si sta cercando di capire chi possa prendere il suo posto al centro dell’attacco. Luka Jovic non ha convinto contro il Torino, dimostrando ancora una volta di faticare quando gioca senza una punta al suo fianco.

Salgono così le possibilità di vedere Noah Okafor dal primo minuto, ma Paulo Fonseca sta pensando ad un’altra soluzione, alquanto suggestiva, che sta già facendo discutere tutti sui social, quella di schierare al centro Rafa Leao. Il portoghese, che per indole sarebbe portato a spostarsi sulla sinistra, si scambierebbe il ruolo con uno tra Okafor e Pulisic. Lo svizzero o l’americano sarebbero, chiaramente, infatti, gli indiziati a giocare sulla sinistra. Vedere in campo un triangolo Okafor-Pulisic-Leao vicini, a scambiarsi la posizione, con Saelemaekers sulla destra, però, sarebbe ancora più interessante.