Clamoroso colpo a zero, Milan spiazzato: sfuma tutto

Le ultime sul futuro del calciatore. Il club ha deciso di prendere un’altra strada e così cambia davvero tutto. Il punto della situazione

Un colpo che può cambiare il calciomercato del Milan. Il suo addio ai rossoneri sembrava davvero fatto, ma il club ha deciso di puntare su altro calciatore. E dire però che le scelte di Paulo Fonseca sono state davvero chiare.

Sabato il tecnico portoghese non ha avuto problemi a lasciare fuori dai convocati i giocatori che non rientrano più nei suoi piani e in quelli del club. Così Yacine Adli è rimasto in tribuna al pari di Tommaso Pobega. Per entrambi i centrocampisti si sta cercando una sistemazione adeguata, anche se il francese fino a questo momento ha rifiutato tutte le offerte provenienti dall’Arabia Saudita. Per l’italiano, invece, si prospetta un futuro ancora in Serie A, con il Bologna che ha mosse nelle ultime ore passi concreti. Attenzione però anche al Torino, Monza e Genoa. Chi continuerà a giocare nel massimo campionato è certamente Pierre Kalulu, che dopo un lungo attendere ha accettato la Juventus. Sul piede di partenza ci sono chiaramente anche Fode Ballo-Toure e Divock Origi: il terzino, che non ha trovato l’accordo con il Saint-Etienne, e il centravanti, che può svincolarsi per volare in America o in Arabia Saudita, sono praticamente fuori rosa e anche loro in attesa di sistemazione.

Calciomercato Milan, cambia il futuro di Terracciano

Non è certamente fuori rosa, invece, Filippo Terracciano. Il terzino ha vissuto un’estate intensa giocando tanto da terzino sinistro, per via dell’assenza di Theo Hernandez, ma sabato, al primo appuntamento ufficiale, Paulo Fonseca lo ha fatto fuori.

La decisione di schiarare Alexis Saelemaekers al suo posto ha fatto tanto discutere, ma è stato un segnale chiaro che per l’ex Verona ci sia davvero poco spazio. Il portoghese non si fida dell’italiano che può dunque fare le valigie già in questa sessione di mercato, per andare a giocare altrove. Nelle ultime ore si è così tanto parlato della possibilità Como. Il club lombardo avrebbe preso in prestito Terracciano, ma le ultime scelte di Fabregas, spingono a pensare che la pista per il rossonero sia stata abbandonata. Il Como, infatti, ha chiuso per l’arrivo di Sergi Roberto.

Il terzino, che in passato è stato accostato con insistenza all’Inter e poi alla Juventus, ha chiuso la su avventura pluriennale con il Barcellona, ed è così pronto a continuare la propria carriera in Serie A. Il giocatore è atteso in Italia nelle prossime ore per svolgere le visite mediche prima di legarsi al Como.