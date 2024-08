È ancora senza squadra: il Milan resta alla finestra

Svincolato dal 30 giugno, il calciatore è ancora senza squadra. Il Milan era pronto a tesserarlo, ma è da settimane che non ci sono novità

Il calciomercato del Milan non è certo finito. Le attenzioni sono puntate a centrocampo, dove ancora manca qualcosa. Il club rossonero si è mosso, mettendo a disposizione di Paulo Fonseca un rinforzo importante come Youssouf Fofana, che sarà a disposizione già per la partita contro il Parma.

Il francese è una pedina importante per ridare equilibrio alla squadra, ma Fofana è un centrocampista completo del quale il Milan aveva assoluto bisogno. In linea teorica sarà lui il titolare al fianco di Tiijani Reijnders, ma potranno recitare un ruolo importante anche Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah, senza dimenticare Ismael Bennacer, che fino a quando non verrà ceduto sarà un elemento indispensabile della rosa.

Proprio l’algerino appare essere l’ago della bilancia in questi giorni. Una sua eventuale partenza riaprirebbe il calciomercato in entrata. Serve però una proposta sui 40 milioni di euro per far vacillare il Diavolo, che nel frattempo sta provando a piazzare i due esuberi a centrocampo, Yacine Adli e Tommaso Pobega. Per il francese attenzione alla pista araba, con diversi club del Qatar che si sono fatti avanti, ma non si può dimenticare la pista inglese e quella dell’Arabia Saudita. Per quanto riguarda l’italiano, invece, potrebbe esserci ancora la Serie A, con il Bologna di Vincenzo Italiano che si è fatto avanti.

Calciomercato Milan, Rabiot ancora possibile

Un tris di addii porterebbe inevitabilmente all’arrivo di un nuovo centrocampista e tutti sappiamo che in cima alla lista dei desideri c’è Kone del Borussia Monchengladbach. La sua valutazione è sui 20 milioni di euro e Zlatan Ibrahimovic ha confermato che il Diavolo lo sta seguendo da tempo.

L’affare, dunque, è ancora possibile, ma attenzione ad altre ipotesi. Una è lì, in un angolo, che non è ancora svanita del tutto. Stiamo chiaramente parlando della possibilità di tesserare Adrien Rabiot. Il francese è stato corteggiato, con una proposta da cinque milioni di euro più bonus, ma l’affare non è decollato. La speranza del connazionale di Fofana è stata sempre quella di giocare con la maglia del Real Madrid. Un sogno che fino a questo momento non si è realizzato, ma a quanto pare anche la Premier League non è riuscito a soddisfare le sue richieste. Così Rabiot, dopo la scadenza del contratto con la Juve, è ancora in vacanza. Chissà che il Milan non possa tornare a farci un pensierino per completare il reparto.