Dalla Juventus al Milan, Ibra lo vuole: richiesta spaventosa

Un giocatore della Premier League già passato per la Serie A è tornato nel mirino rossonero: piaceva già a Maldini.

Sarà un Milan abbastanza diverso quello 2025/2026. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, condita da tante delusioni, quindi sarà necessario apportare diversi cambiamenti alla squadra.

La direzione esatta che prenderà il calciomercato rossonero non è ancora facile da decifrare. Bisogna attendere l’ingaggio del nuovo direttore sportivo e la conseguente scelta inerente l’allenatore, con Sergio Conceicao che difficilmente rimarrà al suo posto. Poi capiremo meglio quali potranno essere le mosse in entrata e in uscita, anche se i ruoli nei quali serve intervenire appaiono abbastanza chiari.

Milan, colpo dalla Premier League? Prezzo esagerato

Molto probabilmente il Milan comprerà un nuovo esterno destro offensivo. Prenderà il posto di Samuel Chukwueze, destinato alla cessione. Già nella sessione invernale del calciomercato i rossoneri volevano cederlo e c’era stata una trattativa con il Fulham, saltata per mancata di tempo necessario per completare tutte le formalità. Il club inglese potrebbe farsi nuovamente avanti e non mancheranno altre richieste per l’ex Villarreal.

Il Milan valuta il cartellino di Chukwueze circa 20-25 milioni di euro: l’obiettivo sarà venderlo a titolo definitivo o provare almeno a strappare un prestito che preveda un obbligo di riscatto condizionato. La società rossonera vuole alzare il livello in un ruolo che può essere ricoperto anche da Christian Pulisic, spesso titolare proprio a destra e talvolta impiegato da trequartista oppure a sinistra. Un vero jolly offensivo.

Secondo quanto rivelato da Mick Brown (ex capo-scout del Manchester United) a Football Insider, Milan e Napoli sono tra i club che stanno monitorando la situazione di Dejan Kulusevski. Il 24enne svedese è aperto a un ritorno in Italia, dove ha già indossato le maglie di Atalanta, Parma e Juventus. A gennaio 2022 il trasferimento al Tottenham, nel quale milita ancora oggi.

Gli Spurs, protagonisti di una stagione disastrosa, sarebbero riluttanti di fronte all’idea di lasciarlo partire. Vorrebbero puntarci ancora, lo ritengono parte dei loro piani futuri, essendo uno dei calciatori più importanti della squadra allenata da Ange Postecoglou. In questa stagione ha totalizzato 10 gol e 10 assist in 42 presenze, numeri niente male.

Serve un’offerta importante per strappare Kulusevski al Tottenham. Un’altra fonte inglese, GiveMeSport, ha scritto che la richiesta del club inglese è di 50 milioni di sterline: quasi 60 milioni di euro. Impensabile che il Milan metta sul tavolo un’offerta di questo tipo.

Da ricordare che agli Spurs piace Fikayo Tomori, pertanto si potrebbe provare a inserire l’ex Chelsea come contropartita tecnica di una eventuale operazione. Zlatan Ibrahimovic conosce bene Kulusevski, essendo svedese come lui e avendoci giocato assieme in nazionale.