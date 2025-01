Ibra vuole l’ex Juve: operazione difficilissima ma è il sogno per l’estate

Zlatan Ibrahimovic vuole portare in Italia il calciatore che attualmente in Premier League: ecco il colpo della prossima estate

Ha avuto inizio l’ultima settimana che porterà alla chiusura del calciomercato. Un calciomercato che ha visto il Milan acquistare solamente Kyle Walker. L’esterno inglese andrà di fatto a sostituire Emerson Royal, che dovrà star fuori circa tre mesi. La stagione del brasiliano potrebbe di fatto ritenersi conclusa visto che verrà messo fuori rosa per far spazio all’ex Manchester City.

In questi giorni, però, la dirigenza del Diavolo proverà a mettere le mani anche sull’attaccante. Il nome cerchiato in rosso, non è certo più un segreto, è quello di Santiago Giménez. Il Diavolo vuole regalarsi il bomber visti i grandi problemi che la squadra di Sergio Conceicao sta mostrando nel segnare con la punta. Nelle prossime ore è prevista una nuova proposta da parte del Milan per cercare di convincere il Feyenoord.

Se non arriverà Gimenez, però, la sensazione è che non si farà altro, rimandando i colpi che servono all’estate. Il Milan è pronto a mettere le mani, oltre che sul bomber, anche sul centrocampista e magari su un attaccante di movimento che possa essere un’alternativa a Rafa Leao e Christian Pulisic.

Milan, occhi puntati in Premie League: ci pensa Zlatan Ibrahimovic

Santiago Gimenez adesso o in estate. E’ questa l’idea del Diavolo. Il giocatore della Nazionale messicana è il prescelto: per costi è ritenuto il profilo idoneo per rafforzare il reparto offensivo del Milan. Per quanto riguarda il centrocampista, il profilo che più piace è certamente quello di Samuele Ricci.

Ma come detto, attenzione all’acquisto anche di un attaccante di movimento, se si dovessero concretizzare le cessioni di Samu Chukwueze e Noah Okafor. Un calciatore che piace è certamente Dejan Kulusevski.

L’attaccante, ex Juventus, è un punto di riferimento importante del Tottenham, ma la presenza di Zlatan Ibrahimovic può risultare decisiva per convincerlo a far ritorno in Serie A. Servono chiaramente tanti soldi, sui 30-40 milioni per convincere gli Spurs, ma tra le fila del Diavolo non mancano gli elementi che piacciono per avvisare il prezzo. Lo svedese in stagione ha disputato 35 partite con il Tottenham, riuscendo a segnare nove gol e realizzando otto assist, tra Premier, Europa League, EFL e FA Cup