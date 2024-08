Fonseca ha deciso, lo ha promosso a quinto centrale di difesa

Paulo Fonseca ha preso un’importante decisione per il Milan promuovendo un calciatore a quinto difensore centrale presente in rosa.

La cessione di Pierre Kalulu alla Juventus apre un quesito in casa Milan. I rossoneri sono rimasti infatti con quattro centrali in rosa, un numero esiguo se si pensa al rischio infortuni e squalifiche durante la lunga stagione che aspetta gli uomini di Paulo Fonseca.

Il tecnico portoghese ha però preso già una decisione in merito chiedendo alla società di non ricorrere al mercato per trovare un nuovo calciatore dall’esterno. La volontà del nuovo allenatore del Milan è infatti quella di puntare su un calciatore che è già presente in rosa e che ha ben impressionato l’ex tecnico di Roma e Lille da quando è arrivato a Milanello. Una promozione meritata per quanto fatto vedere dal ragazzo da quando è iniziato il ritiro a luglio finora.

Milan, Fonseca stupisce tutti: promozione di un giovane in prima squadra

Paulo Fonseca ha deciso di promuovere Davide Bartesaghi in prima squadra in pianta stabile con il classe 2005 che sarà considerato a tutti gli effetti il quinto centrale difensivo alle spalle di Pavlovic, Tomori, Thiaw e Gabbia. Davide Bartesaghi, al Milan dal 2012, ha fatto tutta la trafila delle giovanili in rossonero fino ad arrivare in prima squadra mettendo insieme 8 presenze in prima squadra agli ordini di Stefano Pioli.

Utilizzato come terzino sinistro durante la scorsa stagione, è stato provato da Fonseca anche nel ruolo di centrale con buoni risultati. Lo stesso ragazzo in una recente intervista affermò di vedersi meglio nel ruolo di terzino sinistro in una difesa a quattro ma di essere in grado di agire anche come centrale in una difesa a tre.

Fonseca lavorerà quindi sui movimenti del giocatore per cercare di adattarlo al ruolo di centrale con Bartesaghi che avrà modo di imparare dagli altri compagni di reparto in allenamento. Per questo motivo il classe 2005 sarà aggregato in pianta stabile in prima squadra salutando già a breve il Milan Futuro di Daniele Bonera.

Per Bartesaghi ci sarà anche l’opportunità di trovare spazio in campo anche nel ruolo di vice Theo Hernandez. Il difensore italiano infatti potrà giocarsi il posto con Alex Jimenez, laterale spagnolo che è stato riscattato in estate dal Real Madrid. Difficile invece la riproposizione di Alexis Saelemaekers nel ruolo di terzino sinistro con il belga che non ha convinto a pieno.