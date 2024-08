Hamilton stupisce tutti: lo ha ammesso pubblicamente

Torna a parlare e spiazza milioni di fan: Lewis Hamilton lo ha ammesso pubblicamente, tutti a bocca aperta

Lo scorso 1 febbraio il paddock si è svegliato con un annuncio epocale che ha sconvolto il mondo della Formula 1: Lewis Hamilton in Ferrari. A partire dal 2025 e per tre stagioni, il pilota inglese tenterà di riportare al successo il Cavallino Rampante dopo anni di delusioni e digiuno.

Nessuno si aspettava che il lungo e solido matrimonio tra il 39enne di Stevenage e la Mercedes potesse chiudersi così amaramente, con il tradimento di Hamilton pronto a sbarcare nella più grande rivale della Scuderia di Brackley. Ed invece Toto Wolff ha dovuto fare i conti con una situazione particolare a cui non ha ancora posto ufficialmente rimedio: sembra, però, che nel weekend di Monza arriverà l’annuncio di Andrea Kimi Antonelli come compagno di George Russell per il 2025.

La pressione adesso è tutta su Hamilton che recentemente ha vinto due gare importanti, Silverstone prima e Spa poi, e che visti i miglioramenti della vettura è chiamato a spingere il piede sull’acceleratore per chiudere al meglio la sua ultima annata con le ‘Frecce d’argento’. In Ferrari troverà Charles Leclerc, non l’ultimo arrivato, prendendo il posto di Carlos Sainz che suo malgrado ha dovuto virare le sue attenzioni verso la Williams.

Un mercato piloti scoppiettante che non ha ancora svelato ogni dettaglio. In vista del 2025, nell’anno che potrebbe regalare sorprese assai gradite ai tifosi della Ferrari, Hamilton è tornato a parlare e le sue dichiarazioni sono state un vero e proprio shock per i fan. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Hamilton lo ha ammesso: “Finalmente ho imparato”

Nel 2021 in molti gridarono allo scandalo quando, nel finale di stagione carico di più che comprensibili polemiche, Max Verstappen pose fine al dominio di Hamilton aprendo un ciclo che la Red Bull ancora oggi sta portando avanti. 7 titoli mondiali per l’inglese: per tanti, tra tifosi e piloti, sono in realtà 8.

Tre anni assai complicati per Hamilton che punta a vincere ancora in Ferrari: ma riguardo proprio a questo difficile periodo ha fatto una rivelazione. “Ho imparato ad essere, probabilmente, un compagno di squadra migliore in questo lasso di tempo”, ha detto ai microfoni di ‘Esquire’. Il futuro ferrarista si è spiegato meglio: “Ci siamo concentrati sulla comunicazione, una battaglia mentale per mantenersi sani a livello di testa, ottenendo nuovi strumenti. Siamo tornati a dedizione e perseveranza”.

Hamilton ha poi aggiunto: “Il lavoro paga sempre. La vita riguarda quanto dolore si riesce a provare. Ma bisogna andare sempre avanti. È importante come ti rialzi dopo una caduta, non come cadi. Bisogna impegnarsi sempre, ogni giorno”. Un Hamilton decisamente maturato rispetto a qualche anno fa. Ed è anche la sua enorme esperienza, dentro e fuori la pista, che può rappresentare l’arma in più per ambire a riportare la Ferrari sul tetto del mondo.