L’annuncio scuote l’Inter: “Via entro un anno”

A pochi giorni dall’inizio del campionato, arriva un annuncio che scuote nelle fondamenta l’ambiente Inter: può andare via

Il campionato dell’Inter campione d’Italia non è cominciato nel modo in cui tutti si sarebbero aspettati. La vittoria al debutto è sfumata all’ultimo minuto per i nerazzurri, bloccati sul 2-2 da un Genoa mai domo, ha riaperto in Simone Inzaghi vecchie preoccupazioni, quelle in particolare legate a un presunto crollo nelle motivazioni in una stagione in cui i nerazzurri sono chiamati a riconfermarsi. E proprio in questo momento di primi dubbi, a scuotere l’ambiente nerazzurro è arrivato un annuncio clamoroso: un big può cambiare aria entro un anno.

In una sessione di mercato non particolarmente movimentata per il club meneghino, a quanto pare le cessioni di grandi giocatori, pane quotidiano dell’Inter durante gli anni della gestione Zhang, per poter finanziare ogni sessione di mercato, sono state solo rinviate di qualche mese.

In particolare un grande calciatore, protagonista sia dell’annata fantastica culminata con la finale di Istanbul che con quella, altrettanto straordinaria, dello scudetto dello scorso anno, potrebbe essere pronto a salutare tutto e tutti per cominciare una nuova avventura. E potrebbe farlo anche prima del previsto, come dichiarato da un grande ex nerazzurro che conosce molto bene sia le sue ambizioni sia le necessità della stessa Inter.

Inter, l’addio è inevitabile: cessione entro pochi mesi, l’annuncio scuote i tifosi

Incredibile, ma vero, a gettare qualche ombra sull’ambiente interista è stato uno dei grandi eroi del Triplete, l’indimenticabile Wesley Sneijder. Intervenuto alla eSports World Cup in quel di Riyadh, l’ex trequartista olandese ha risposto alle domande della stampa, in particolare di Goal.com, proprio sull’Inter, lasciandosi andare a un annuncio clamoroso.

Tra un complimento e l’altro verso la squadra milanese, che si augura possa arrivare in questa stagione almeno alle semifinali di Champions, l’ex gioiello nerazzurro ha infatti parlato del futuro di un big della rosa di Inzaghi, di fatto decretandone l’addio entro pochi mesi.

Ad essere già pronto, con le valigie in mano, sarebbe in particolare Denzel Dumfries. D’altronde, il tornante degli oranje già da tempo sembrava destinato a salutare, e la sua permanenza in questa estate per molti si è rivelata già una vera sorpresa: “Si diceva dovesse partire, invece è rimasto. Ma si sa come sono i giocatori, quando iniziano a lamentarsi poi vogliono andarsene. Secondo me se non partirà quest’anno lo farà l’anno prossimo“.

Parole che sanno di sentenza, quelle di Sneijder, e che hanno gettato più di qualche ombra sulla stagione dell’Inter appena cominciata. Anche se la sensazione è che, comunque vadano le cose, Marotta e Ausilio non si faranno trovare impreparati. Lo hanno dimostrato in passato, continueranno a farlo anche nel prossimo futuro.