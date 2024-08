Lutto nel calcio: addio all’amato presidente, tifosi distrutti alla notizia

Notizia tragica nel mondo del calcio, è scomparso l’amato presidente: tifosi in lutto, il dolore è insopportabile

Non c’è tempo di festeggiare l’inizio di un nuovo campionato per il mondo del calcio. A rendere più mesta l’atmosfera nel cuore di tantissimi tifosi è stata infatti una notizia infausta arrivata nelle ultime ore. E’ morto improvvisamente un amato presidente, grande protagonista del nostro mondo del calcio non molti anni fa. Un lutto tremendo che ha sconvolto il cuore di tantissimi appassionati, lasciando un vuoto enorme in chi lo ha amato.

In un 2024 già colpito da una serie di lutti ininterrotti e anche di grande spessore, il mondo del calcio ha dovuto dire addio in questi giorni estivi a un ex presidente molto importante per il calcio italiano, e in particolare per una società e una tifoseria che già all’inizio dell’anno avevano dovuto salutare per sempre la loro più grande bandiera.

Stiamo parlando ovviamente del Cagliari, costretto a dire addio lo scorso 22 gennaio a un simbolo immortale come Gigi Riva, morto improvvisamente per un arresto cardiaco a soli 79 anni. Nemmeno il tempo di potersi riprendere da un lutto tremendo, che l’intero ambiente cagliaritano è stato sconvolto in queste ore da un’altra notizia tragica. Stavolta a perdere la vita è stato infatti non un ex calciatore, ma un ex presidente che era riuscito a entrare nel cuore di tutti i tifosi sardi.

Morto l’ex presidente del Cagliari: tifosi in lutto, è scomparso a 84 anni

Tra la fine degli anni Ottanta all’inizio degli anni Novanta, prima dell’inizio della lunga epoca Cellino, durata dal 1992 al 2014, a guidare la squadra di calcio del Cagliari in una fase non proprio semplice erano stati due fratelli, i celebri fratelli Orrù, Tonino e Ninnino. Due presidenti che non sono mai stati dimenticati dalla tifoseria cagliaritana.

In particolare, Tonino gestì il club dal 1987 al 1991, cedendo poi la leadership al fratello Ninnino nel 1991. Fu, formalmente, proprio quest’ultimo il presidente del Cagliari che consegnò le chiavi del club a Cellino, dando inizio a un’epopea comunque di grande importanza per la società sarda.

Proprio gli Orrù sono morti, improvvisamente, nel giro di circa un anno. Tonino ci aveva lasciati già nel 2023. In queste ultime ore, in particolare il 20 agosto, ad abbandonarci è stato invece Ninnino, all’età di 84 anni.

Una notizia tremenda per tutti gli appassionati, considerando il ruolo da veri e propri salvatori che gli Orrù avevano avuto per la storia del Cagliari. I due fratelli avevano infatti rilevato la società nel momento in cui era a rischio fallimento, e furono proprio loro a guidare la grande e storica cavalcata rossoblù dalla Serie C alla Serie A con in panchina un allenatore entrato per sempre nella leggenda del club, l’allora giovane Claudio Ranieri.