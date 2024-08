Milan, movimenti a centrocampo: ecco la strategia

Il punto sul reparto di centrocampo, che potrebbe cambiare volto in questa fase di calciomercato: le trattative non sono finite

Youssouf Fofana non sarà certo l’ultimo affare di calciomercato da parte del Milan. Zlatan Ibrahimovic non ha chiuso la porta ad un nuovo innesto, facendo capire che le attenzioni principali adesso sono rivolte proprio alla linea mediana del campo.

A centrocampo, infatti, potrebbero essere ancora diversi i movimenti in entrata e in uscita. Non è un segreto, che il club rossonero in questi giorni proverà a liberarsi dei calciatori che non rientrano nei piani di Paulo Fonseca e della società . Dopo Pierre Kalulu, dunque, toccherà a Yacine Adli e Tommaso Pobega. Entrambi non sono stati convocati dal tecnico portoghese per il match contro il Torino e verosimilmente succederà lo stesso per la partita contro il Parma: per il francese ci sono sul tavolo delle proposte provenienti dal mondo arabo; l’italiano, invece, potrebbe continuare a giocare in Serie A: lo vuole il Bologna che si è piazzato avanti nella corsa che vede anche Genoa, Torino e Monza interessate.

Sono giorni caldi e potrebbero esserli anche per Ismael Bennacer. Il giocatore e il Milan si aspettavano una proposta importante dall’Arabia Saudita, che fino a questo momento però non è arrivata. Se qualcuno non si presenta con una proposta vicina ai 40 milioni di euro, difficilmente l’ex Empoli farà le valigie.

Milan, nuovi arrivi a centrocampo: la situazione

Ma è evidente che un suo eventuale addio, insieme a quello dei due centrocampisti già citati, aprirebbe le porte a nuovi innesti. Non è un segreto, d’altronde, che il Diavolo stia seguendo con interesse Kone.

Un suo acquisto è dunque subordinato alla cessione di Ismael Bennacer, ma attenzione ad altri arrivi. La pista che porta a Silvano Vos, infatti, è aperta. Il giocatore olandese è stato scaricato dall’Ajax che vorrebbe incassare dalla sua cessione una cifra sugli otto milioni di euro. E’ molto probabile però che vada via anche per meno.

Vos è un classe 2005 e potrebbe così mettersi a disposizione anche del Milan Futuro di Daniele Bonera, ma all’occorrenza potrebbe giocare per Paulo Fonseca. L’olandese chiaramente non andrebbe ad occupare uno slot della lista degli stranieri e questo è un fattore da non trascurare. In una lunga annata, fatta davvero di tante partite, il Milan è pronto a dar spazio anche a Kevin Zeroli. Il giovane italiano, punto fermo della squadra di Bonera, è uno degli elementi su cui si punta di più.