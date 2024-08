Parma-Milan e quell’incredibile coincidenza: è successo 10 anni fa

Precisamente dieci anni fa c’è stato un rocambolesco Parma-Milan, con i rossoneri che hanno conquistato una vittoria pazzesca

Il Milan di oggi può contare, al di là tutte le questioni, su una società sana che ha intenzione di essere competitiva su più fronti. Non sarà l’epoca d’oro dei rossoneri che trionfavano in qualsiasi stadio d’Europa, ma arrivano comunque dei risultati importanti. Due anni fa c’è stata la vittoria dello scudetto dopo dieci anni.

Dieci anni in cui il Milan ha sofferto tantissimo sotto tutti i punti di vista e i tifosi si erano ormai rassegnati a vedere la squadra faticare anche per arrivare all’ottavo posto. E’ stata soprannominata banter era dai tifosi. Arrivavano soltanto giocatori di poca qualità, a costo zero, in prestito secco o con un diritto di riscatto elemosinato a qualche big europea.

Ma non tutto è stato da buttare. I tifosi si sono resi conto che non tutto dura per sempre e che basta poco per precipitare in un tunnel lungo e tortuoso da cui è difficile uscirne. Ma nel buio si può trovare anche una piccola luce, quella che è stata Jeremy Menez nella stagione 2014/15, quando il Milan di Pippo Inzaghi finì al decimo posto, ma il francese riuscì a segnare 16 gol in 33 partite.

Menez, dieci anni dalla perla contro il Parma

Oggi è un giorno speciale, perché sono dieci anni dalla rocambolesca vittoria contro il Parma al Tardini per 4-5: il Milan riuscì a trionfare grazie a una perla di Jeremy Menez. Un colpo di tacco pazzesco, il miglior gol di quell’annata per genio, astuzia e tecnica. E tra l’altro, tra due giorni il Milan sfiderà proprio la squadra crociata in trasferta.

In gol, oltre alla doppietta dell’attaccante francese, andarono anche Giacomo Bonaventura, Keisuke Honda e Nigel de Jong. Era un Parma in grave difficoltà finanziaria, di lì a poco sarebbe fallito soltanto un anno la straordinaria cavalcata che la portò a qualificarsi in Europa League sul campo e poi successivamente esclusa in favore del Torino.

Jeremy Menez’in 10 yıl önce attığı akıllara zarar gol 😱pic.twitter.com/fvHKeGoQcZ — Efsane Spor Olayları (@efsosporolay) August 13, 2024

Manco a dirlo, la stagione 2014/15 è stata la migliore di Menez a livello personale. Il decimo posto finale, però, fu una brutta botta per quel Milan, la peggiore di quegli anni. L’attaccante francese regalò altri gol straordinari, anche contro big come Napoli e Inter. Ma quella contro il Parma resta impressa nella memoria dei tifosi. L’anno dopo, un grave infortunio lo costrinse a stare fermo per nove mesi e poi andò via, direzione Bordeaux.