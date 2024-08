Ribaltone improvviso sul mercato: colpo di scena Berardi

Quale futuro attende Domenico Berardi? Per l’attaccante del Sassuolo, attualmente in Serie B, avanza uno scenario prima non previsto.

Lo stop di Alvaro Morata, il quale dovrà stare fermo per qualche settimana a causa di un sopraggiunto problema muscolare, ha riaperto il dibattito sui riferimenti offensivi di cui dispone il Milan. Probabilmente Jovic e Okafor si alterneranno, in attesa che dopo la sosta per le Nazionali, lo spagnolo ritorni al suo posto. Tuttavia, in questo clima di dibattito, si riparla di Domenico Berardi.

Il centravanti del Sassuolo negli anni ha resistito ai vari corteggiamenti avanzati per lui, sopratutto da parte delle big. Vicino c’è stata la Juventus, poi frenata dalla resistenza dei neroverdi a cederlo, quindi dall’elevata cifra per il cartellino, e la titubanza del calciatore, molto legato alla piazza. Durante l’estate in corso, il calciatore di Cariati invece è stato spesso accostato al Milan.

Se l’anno scorso, infatti, la base di negoziazione era di almeno 40 milioni di euro, dopo la retrocessione del Sassuolo in Serie B, i parametri zono necessariamente cambiati. Il costo del cartellino si è ridotto e quindi diventa più accessibile, unitamente all’anagrafe, che attualmente recita 30 anni per il calciatore, e la condizione fisica: il rientro è previsto per i mesi finali del 2024, dopo l’infortunio al tendine d’Achille.

Il futuro di Berardi prende una svolta definita: la decisione col Sassuolo

Di recente ad avanzare il proprio interesse è stata la Fiorentina. La Viola, infatti, mantiene la porta aperta a un nuovo attaccante, poiché è in odore di cessione Nico Gonzalez. A questo punto ci sarebbe bisogno di un nuovo innesto offensivo e Domenico Berardi è sempre piaciuto alla dirigenza fiorentina. Per mister Palladino sarebbe garanzia di esperienza e gol. Eventualmente rappresenterebbe un colpo last minute, anche perché la priorità della Viola è la difesa insieme al centrocampo. Una possibile proposta sarebbe il prestito con opzione di riscatto intorno ai 10 milioni di euro, con l’ultima parola che spetterà proprio al calciatore.

In un clima che lo vede al centro delle ultime settimane di trasferimenti, può avvenire però il colpo di scena. Infatti, mentre è in piena e positiva fase di recupero dal punto di vista atletico, avanza la possibilità che Domenico Berardi alla fine resti al Sassuolo, almeno fino a gennaio. Il suo attuale contratto con i neroverdi durerà fino al 2027, quindi non c’è fretta di cessione. Anzi, il calciatore, a cui spetta l’ultima parola, potrebbe preferire riprendere familiarità col campo in un contesto più “tranquillo” come quello della Serie B, per poi riproporsi nel massimo campionato italiano durante il calciomercato invernale, quando avrà ripreso ritmo e continuità, e sarà maggiormente appetibile dalle big.