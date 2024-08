A zero al Milan: i rossoneri pronti a sorpassare l’Inter

La strategia è chiara, il Milan sta per superare ancora una volta l’Inter: super colpo a parametro zero in arrivo

Tra i reparti che sono stati di più al centro del chiacchiericcio da settimane a questa parte vi è sicuramente l’attacco. Tanti, tantissimi i nomi sondati dalla dirigenza di Via Aldo Rossi prima di puntare definitivamente sull’operazione low cost che ha portato Alvaro Morata a Milanello.

13 milioni per il cartellino del 31enne ex Atletico Madrid che, purtroppo per Fonseca, nello spezzone giocato contro il Torino si è già fatto male. Tre settimane di stop, adesso bisognerà valutare su chi puntare già nella sfida contro il Parma: Jovic dovrebbe tornare titolare, ancora, dal 1′. Ma per il futuro ogni situazione è aperta e, dopo aver perso il treno che portava a Joshua Zirkzee il ‘Diavolo’ sta comunque prendendo in considerazione profili di grande talento ma pur sempre giovani. Non è escluso che qualcosa possa muoversi da qui a fine agosto anche se rimane un’ipotesi complicata l’idea della firma di un terzo attaccante che si alterni con Morata e lo stesso Jovic.

Ad ogni modo, proprio per quel che concerne il reparto avanzato, la dirigenza di Via Aldo Rossi sembra sia pronta a mettere a segno il definitivo sorpasso sull’Inter per un clamoroso colpo a zero in vista dell’estate 2025. Un profilo corteggiato dalle due milanesi ma adesso la società in vantaggio sembrerebbe essere quella rossonera: il rinforzo per Fonseca è dietro l’angolo.

Marotta beffato: va al Milan gratis

Non è un mistero che nel corso degli anni Milan ed Inter si siano date battaglia per diversi nomi che, in sede di mercato, attiravano ambedue le dirigenze. Marcus Thuram è stato l’ultimo, coi nerazzurri che alla fine l’hanno spuntata poco più di un anno fa. Adesso, però, il ‘Diavolo’ è pronto a vendicarsi.

Il Milan sembra essersi deciso a fare sul serio per Jonathan David, attaccante 23enne protagonista con la maglia del Lille. Il contratto con il club francese scadrà tra meno di un anno e del possibile rinnovo non vi è manco l’ombra. A questo punto il rischio d’asta è concreto visto che oltre ai rossoneri anche Marotta si sarebbe messo in fila per il bomber canadese. Il 24enne di Brooklyn è un bomber di razza, reduce da ben 26 gol e 9 assist nella passata stagione e a segno già 3 volte in 4 presenze quest’anno.

Un giocatore di enorme talento che vede la porta come pochi. A questo punto la dirigenza di Via Aldo Rossi sembrerebbe poter stringere la presa sull’attaccante classe 2000 per regalarlo a Fonseca ma solo la prossima estate. Come anticipato, il contratto di David scadrà il 30 giugno 2025 e questo rappresenterebbe una grande occasione per la dirigenza milanista che potrebbe così risparmiare l’offerta per il cartellino della punta. L’Inter è avvisata.