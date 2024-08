È fuori rosa! Il sostituto di Bennacer può arrivare dal Chelsea

Il Milan può tornare a pescare dal Chelsea. Il club rossonero potrebbe approfittare della situazione che sta vivendo il giocatore a Londra

Ancora un colpo dal Chelsea. Il Milan negli ultimi anni ci ha abituato a prelevare giocatore dal club londinesi. La scorsa estate la ‘pescata’ è stata certamente più che positiva, con gli arrivi di Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek. Il Diavolo, di fatto, con l’americano e l’inglesi ha messo le mani su due nuovi titolari, che sono riusciti a fare subito la differenza.

Paulo Fonseca così come aveva fatto Stefano Pioli ha puntato forte sui due elementi, titolari già alla prima giornata di campionato contro il Torino. Anche a Parma entrambi dovrebbe partire dal primo minuto. Andrà, però, un po’ capito in quale posizione giocheranno. Loftus-Cheek infatti potrebbe essere nuovamente schierato sulla trequarti, lasciando spazio a centrocampo a Fofana e Reijnders. Pulisic giocherà certamente dietro la punta, ma potrebbe spaziare da destra verso sinistra, dipenderà un po’ dagli altri interpreti e sulla scelta su Rafa Leao.

Calciomercato Milan, via Bennacer: il sostituto può essere Chukwuemeka

Non ci sono certo dubbi sull’importanza di Loftus-Cheek e Pulisic, in un Milan che sta cambiando volto dopo un calciomercato che ha visto arrivare ben quattro giocatori. Con l’acquisto di Fofana a perdere terreno è sicuramente Ismael Bennacer. Ma non è un segreto che l’algerino possa fare le valigie per volare in Arabia Saudita. Serve però un’offerta da 40 milioni di euro. Offerta che fino a questo momento non è arrivata.

In caso di addio dell’ex Empoli, appare evidente, che il Milan possa pescare dal mercato. L’innesto di Vos non è legato a Bennacer, ma il candidato numero uno a sostituirlo è sicuramente Kone, che il Diavolo sta seguendo con estrema attenzione.

La sua valutazione è di circa 20 milioni di euro. E’ evidente però che non si possono escludere altre piste. Vi abbiamo parlato di quella che porterebbe a Bondo del Monza, ma attenzione ad un ritorno di fiamma. Geoffrey Moncada, d’altronde, non ha mai perso di vista Carney Chukwuemeka. Il 20enne, nato in Austria, ma di nazionalità inglese, è di fatto fuori rosa al Chelsea ed è dunque pronto a fare le valigie per trasferirsi altrove. Il Milan lo segue da diversi anni e questo può essere quello giusto per portarlo a Milanello. E’ un classe 2003 e questo è un fattore da considerare visto che non andrebbe ad occupare uno slot della lista degli stranieri.