Garantisce Ibrahimovic, doppia firma in arrivo col Milan

Notizia straordinaria per i tifosi del Milan: doppia firma in arrivo, la garanzia la dà Zlatan Ibrahimovic

Questione di ore, forse di giorni, al massimo di settimane. La cosa è però ormai certa: i tifosi stanno per ricevere una notizia splendida. O meglio una doppia notizia: una firma duplice che potrebbe cambiare le sorti del prossimo futuro per la squadra rossonera. E tutto questo per merito, almeno in parte, di Zlatan Ibrahimovic. A dare la garanzia è stato infatti il braccio destro di Gerry Cardinale, sicuro di poter chiudere la vicenda nel giro di pochissimo tempo.

In un’estate in cui il suo operato è stato oggetto di un’attenta valutazione da parte dei tifosi del Milan, non tutti entusiasti di quanto fatto fin qui dall’ex centravanti rossonero, soprattutto per un mercato che ha regalato alcuni colpi importanti ma anche momenti di stasi per certi versi ingiustificabili, Ibrahimovic ha deciso di metterci la faccia. Anche stavolta, come ha sempre fatto nel corso della sua carriera.

In queste ultime giornate caldissime di calciomercato, il dirigente svedese ha quindi tolto una volta per tutte un atroce dubbio all’intera tifoseria, offrendo la sua parola come garanzia: “È tutto sotto controllo, le firme arriveranno“, avrebbe dichiarato Ibra, come riportato da Il Corriere dello Sport. Ancora pochi giorni e potremo dunque festeggiare l’ufficialità di una doppia firma in grado di confermare le ambizioni elevatissime dell’intero progetto milanista con Paulo Fonseca in panchina.

Milan, arrivano le firme: manca solo l’ufficialità, ma la garanzia è Ibrahimovic

Il mercato in casa Milan in questo momento è incentrato non solo sugli ultimi acquisti in grado di innalzare la qualità della rosa a disposizione del tecnico portoghese, ma anche nella necessità di non perdere nessuno di quei pezzi pregiati che hanno negli ultimi anni contribuito ai successi della squadra rossonera sotto la gestione Pioli.

In particolare a tenere banco negli ultimi mesi sono state le situazioni spinose relative ai rinnovi di contratto di due pilastri del Milan scudettato del 2022: Mike Maignan e Theo Hernandez. Due giocatori che, a quanto pare, non si muoveranno da Milano. Almeno in questa sessione di mercato.

A mettere la parola fine su una doppia telenovela che avrebbe potuto trascinarsi ancora per qualche settimana è stato lo stesso Ibra, convinto di avere in pugno la situazione. I due assi francesi avrebbero avanzato una richiesta importante di adeguamento del contratto, arrivando a circa 7-8 milioni di euro a stagione.

Richieste che il Milan potrebbe anche accontentare, ma senza fretta. Il discorso è dunque non chiuso, ma rinviato. Quando il mercato sarà finalmente finito, la dirigenza sarà disposta a sedersi al tavolo e a incontrare gli agenti dei calciatori per trovare una soluzione che possa accontentare tutte le parti in causa. Ma senza fretta, anche perché entrambi sono già legati a un contratto fino al 2026, e non hanno manifestato fin qui la volontà di abbandonare un club, il Milan, di cui ormai si sentono parte integrante.