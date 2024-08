I giocatori del Milan ceduti in prestito: lista completa e formule

Il Milan di fatto cede i propri calciatori solamente in prestito o senza incassare nulla: ecco la situazione fino a questo momento

Il Milan si appresta a cedere un nuovo calciatore. Tommaso Pobega al Bologna è ormai in dirittura d’arrivo. Mancano le visite mediche prima di mettere nero su bianco. Un altro trasferimento, con la formula che ha accompagnato diversi ormai suoi ex compagni di squadra. L’italiano, infatti, andrà a giocare in Emilia-Romagna in prestito con diritto di riscatto. Il rischio, dunque, che faccia ritorno alla base dopo una stagione è alquanto alto.

Discorso identico per Pierre Kalulu, del quale si conosco le cifre. Il francese va alla Juventus per un prestito oneroso di 3,2 milioni di euro, con un riscatto fissato a 14 milioni di euro, più ulteriori 3 milioni di bonus. Ma la lista dei giocatori ceduti con la medesima formula è davvero lunga. Anche Lorenzo Colombo, volato ad Empoli, dove farà il titolare, ha lasciato il Milan in prestito con diritto di riscatto, come il compagno di squadra Devis Vasquez, trasferitosi sempre in Toscana, e Luka Romero, che invece è tornato in Spagna, per indossare la maglia del Deportivo Alavés.

Calciomercato Milan, solo prestiti e addii a zero

Sono tornati a ritornare certamente, invece, Marko Lazetic, oggi al TSC, e Marco Pellegrini, tornato in Argentina, all’Independente. Entrambi hanno lasciato il Milan in prestito secco.

Merita un discorso a parte Charles De Ketelaere, che tecnicamente è rimasto all’Atalanta, in prestito con diritto di riscatto. Un riscatto che diventerà obbligo a condizioni davvero certe: da febbraio, infatti, basterà che i bergamaschi facciano un punto in Serie A per dover versare i soldi pattuiti con il Diavolo

C’è, infine, chi ha lasciato il Milan per un indennizzo o praticamente a zero, ma a titolo definitivo. Sono i casi legati a Daniel Maldini e Marco Nasti, che si sono accasati al Monza e alla Cremonese. Il Diavolo sta provando a ripetere quanto fatto con Brescianini. Il club rossonero si è infatti garantito il 50% della futura rivendita e con il centrocampista sono stati 7 i milioni incassati.