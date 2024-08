Milan con le mani legate: il grande colpo ora è necessario

Il debutto in Serie A del Milan non è stato dei migliori e il pareggio arrivato in extremis contro il Torino ha fatto suonare qualche allarme

L’avvio ufficiale di stagione per il Milan non è stato semplice e non è arrivato il risultato che tutti avrebbero voluto. A San Siro nel primo turno di campionato il Diavolo ha trovato infatti un solo punto contro il Torino, frutto di un pareggio per 2-2 arrivato in rimonta nei minuti finali dopo che i granata erano stati in vantaggio per gran parte della partita e sopra anche di due reti nella ripresa. Questa prestazione deludente del Milan ha fatto suonare qualche campanello d’allarme.

Il nuovo corso targato Paulo Fonseca è infatti partito con questo mezzo passo falso e ora l’allenatore portoghese assieme alla dirigenza sta ragionando su cosa fare per cercare di invertire subito la rotta. Mancano ancora pochi giorni prima della fine della sessione di mercato del 30 agosto e in tal senso un aiuto può arrivare proprio cercando di prendere un nuovo giocatore. In casa Milan è infatti al vaglio l’ipotesi di intervenire ancora per rinforzare la rosa ed evitare altri risultati deludenti.

Milan, nei giorni finali di mercato si tenterà il grande colpo

Oltre ai due punti persi davanti al proprio pubblico nel match d’esordio della nuova stagione, per il Milan è arrivata nelle scorse ore anche un’altra brutta notizia. Alvaro Morata si è infatti infortunato contro il Toro e dovrà stare fermo per alcune settimane, il rischio è quello di rivederlo addirittura dopo la sosta di settembre e questo significherebbe perdere il centravanti titolare e punta di diamante del mercato rossonero.

Per questa ragione, visto che l’unica alternativa presente in rosa è Luka Jovic, che però ha deluso, il tecnico Fonseca e la società vogliono tentare di fare un grande colpo in attacco per migliorare il potenziale offensivo di questa squadra e non rischiare altri passi falsi.

I nomi caldi sono quelli di Federico Chiesa e di Tammy Abraham che sono rispettivamente in uscita dalla Juventus e dalla Roma. Se ad arrivare fosse l’esterno bianconero si potrebbe rivedere Noah Okafor nel ruolo stabile di prima punta. In caso di accordo per uno di questi due attaccanti, Fonseca avrebbe così ulteriore qualità offensiva per fare bene visto che in calendario ci sono a breve già sfide complicate come quelle contro Lazio, Inter e Fiorentina.