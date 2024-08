Milan, la trattativa si riapre: ora l’affare è possibile

Ora l’affare per il Milan è possibile, la trattativa si riapre grazie a un nuovo colpo di scena delle ultime ore: tutti i dettagli

Il Milan si affaccia all’ultima settimana di mercato consapevole che il grosso del lavoro è stato fatto. E’ arrivato Pavlovic in difesa ed esordirà contro il Parma, così come Emerson Royal e Youssouf Fofana. Tre dei quattro acquisti in campo, l’ultimo, Morata, è infortunato. Salterà anche la Lazio e tornerà dopo la sosta. Il club rossonero ha accontentato le richieste di Fonseca, ma potrebbe arrivare ancora un altro tassello.

Si tratta di un altro centravanti, visto che Luka Jovic non dà tantissime garanzie dal punto di vista fisico e tecnico. Il Milan sa bene che a Fonseca piace Tammy Abraham, è stata la sua prima richiesta per l’attacco, ma la Roma non ha mai aperto al prestito con diritto di riscatto. Una situazione che però può cambiare negli ultimi giorni.

Già, perché il mercato della Roma è drasticamente cambiato dopo la decisione a sorpresa di Paulo Dybala. Aveva ricevuto una ricchissima offerta dall’Arabia Saudita di 75 milioni di euro netti in tre anni. Ma alla fine ‘La Joya’ ha scelto di restare, vuole ancora continuare nel grande calcio.

Milan, Abraham può essere ceduto: la situazione

Dybala resta alla Roma, che però ha bisogno di cedere per chiudere gli ultimi colpi del suo mercato. Dunque, potrebbe aprire alla cessione di Abraham a condizioni favorevoli al Milan e non più a titolo definitivo per 25 milioni di euro. Il club rossonero resta alla finestra, consapevole di poter sfruttare una grande occasione per completare il reparto offensivo.

Tuttavia, il Milan deve prima operare a sua volta qualche cessione. Come per esempio quella di Ismael Bennacer, centrocampista finito nel mirino dei club dell’Arabia Saudita e in quest’ultima settimana può concretizzarsi il trasferimento. Ha una clausola da 50 milioni di euro, non è ancora arrivata un’offerta a Furlani e Moncada.

Resta da capire anche la situazione di Luka Jovic, un altro che potrebbe andar via durante questa settimana. Così come Yacine Adli, che è completamente fuori dai piani di Fonseca e non è stato manco convocato per la sfida col Toro. Tanti club della Serie A devono muoversi negli ultimi giorni per completare le rispettive rose, Abraham è una possibilità concreta, perché la Roma deve far cassa e liberare un po’ di spazio per chi arriverà.