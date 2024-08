@ML – Milan, affare in chiusura: mancano gli ultimi dettagli

Il Milan è pronto a chiudere un nuovo colpo. L’affare è ormai in chiusura: si sta lavorando per trovare l’intesa definitiva con l’Ajax

Non si ferma il calciomercato del Milan. Il club rossonero ha già piazzato quattro colpi, mettendo le mani su giocatori che sono andati a colmare lacune importanti. Così Alvaro Morata ha raccolto l’eredità di Olivier Giroud, dentro e fuori dal campo. Lo spagnolo, d’altronde, porta con se goal e leadership, indispensabile per una squadra ancora più giovane.

Poi Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic hanno puntellato la difesa, inserendo un centrale mancino e un nuovo terzino destro. Già sabato sia Pavlovic che Emerson Royal potrebbero strappare una maglia da titolare, ma se non sarà contro il Parma succederà nelle prossime partite. Sono dei titolari al pari di Youssouf Fofana, forse l’acquisto più importante. Il francese è quel centrocampista, che il Diavolo e tutti i suoi tifosi aspettavano da tempo. Non è un caso che Paulo Fonseca, nonostante i pochi allenamenti sulle gambe, sta pensando seriamente di affidarsi subito all’ex Monaco. D’altronde Fofana è arrivato solo sabato scorso, giorno in cui è stato presentato, con Zlatan Ibrahimovic al suo fianco.

Calciomercato Milan, il Diavolo accelera per Vos

Per lo svedese è stata l’occasione per affermare che i colpi prefissati sono arrivati, ma che il calciomercato non è davvero chiuso. Sì, perché il Milan sta provando a mettere le mani su un altro centrocampista e il giocatore ha un nome e un cognome.

Stiamo chiaramente parlando di Silvano Vos. L’olandese classe 2005 è un obiettivo concreto del club rossonero, che ha già strappato il suo sì e sta trattando con l’Ajax per raggiungere un accordo. Il club di Amsterdam ha deciso da tempo di cedere Vos, fissandone il prezzo a 8-9 milioni di euro. L’Ajax ha bisogno di cedere e proprio per questo è molto probabile che l’affare vada in porto in tempi brevi per qualche milione meno. Dalle parti di via Aldo Rossi, sede del Milan, si respira ottimismo, ma serve ancora l’accordo totale. Vos si prepara così a fare la spola tra prima squadra e Milan Futuro. Sarà chiaramente il campo, quello di Milanello, a dirci dove giocherà principalmente l’olandese. Ma il calciatore essendo solo un classe 2005 non andrà ad occupare alcuno slot nella lista degli stranieri. Un dettaglio non certo da poco.