Parma-Milan, l’annuncio di Fonseca: novità di formazione

Domani alle 18:30 ci sarà la sfida tra Parma e Milan al Tardini: Paulo Fonseca in conferenza stampa ha annunciato una novità di formazione

Il pareggio del Milan in casa contro il Torino ha portato diverse critiche a Paulo Fonseca. La squadra è parsa molto lunga, con degli errori in fase difensiva e a centrocampo. Non è semplice sostenere un attacco formato da Rafael Leao, Christian Pulisic e Samu Chukwueze alle spalle di Luka Jovic. C’è bisogno di spirito di sacrificio da parte di tutti, si attacca e si difende tutti insieme.

Se in un meccanismo del genere qualcuno viene meno, la difesa resta scoperta e spesso in balia della fase offensiva avversaria. Bisogna, però, tenere in considerazione che quelli che saranno titolari nel Milan non c’erano e Paulo Fonseca darà tanta fiducia ai nuovi acquisti già contro il Parma.

Morata è infortunato, dunque, sarà fermo per qualche settimana. Mentre l’allenatore portoghese manderà in campo Emerson Royal al posto di Davide Calabria, Strahinja Pavlovic per Malick Thiaw e in mezzo al campo ci sarà Fofana al posto di Bennacer. Inoltre, tornerà nell’undici titolare anche Theo Hernandez, dopo esser subentrato contro il Toro al posto di Saelemaekers, decisamente sottotono. Fonseca, però, ha annunciato un’altra novità.

Parma-Milan, chi gioca al posto di Morata

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Parma: “Devo essere onesto, al posto di Morata giocherà Okafor. Sarà un match diverso, vogliamo la capacità di giocare alti rispetto al match con il Torino e durante la settimana il giocatore ha dato buone risposte. Le caratteristiche della partita vanno bene per le sue qualità”.

Prosegue Fonseca: “Jovic potrà essere utile in un’altra parte della partita. Domani penso che sarà difficile, avremo bisogno di una capacità di pressione più alta e diversa. Per questo giocherà Okafor”. Insomma, l’attaccante a segno contro il Toro avrà la sua chance di imporsi definitivamente come vice di Morata.

Perché Jovic ha lasciato tanto a desiderare, l’ingresso in campo di Morata e Okafor contro il Torino ha cambiato la partita. E infatti sono stati loro due a evitare la prima sconfitta stagionale di Fonseca già all’esordio. Con l’infortunio muscolare dello spagnolo, tocca all’attaccante svizzero mettere in mostra le sue qualità e legare il gioco con i tre trequartisti alle sue spalle. Magari segnando un altro gol.