Se lo prende il Bologna, colpo di scena Milan

Milan e Bologna sono pronti a chiudere una nuova operazione di mercato insieme con i rossoblù pronti mettere a segno un colpo importante.

Nelle scorse ore Milan e Bologna hanno definito il passaggio di Hodzic dalla Primavera rossoblù al Milan Futuro. Ora i due club sono in contatto per mettere a segno un’altra operazione di mercato.

Già lo scorso anno ci fu un affare tra Milan e Bologna con i rossoneri che cedettero in prestito con diritto di riscatto ai rossoblù il cartellino di Alexis Saelemaekers. Il belga ha vissuto un’ottima stagione agli ordini di Thiago Motta contribuendo in maniera decisa alla qualificazione alla Champions League degli emiliani. Proprio l’addio del tecnico italo-brasiliano però ha portato al mancato riscatto del classe 1999 che ha fatto ritorno in rossonero conquistando da subito la fiducia di Paulo Fonseca. Nelle prossime ore si potrebbe chiudere un nuovo affare con il Bologna sulle tracce di un esubero rossonero.

Calciomercato Milan, cessione in vista: passa al Bologna

Il Bologna appare sempre più vicino all’acquisto di Tommaso Pobega. Escluso dalla lista dei convocati per la prima partita di campionato contro il Torino, il classe 1999 fa parte della lista dei cedibili in casa rossonera. I buoni rapporti tra i due club dovrebbero favorire la buona riuscita dell’affare col centrocampista pronto a trasferirsi in Emilia sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Inizia quindi l’opera di sfoltimento della rosa da parte dei rossoneri, pronti a chiudere diverse cessioni durante gli ultimi giorni di agosto. Tommaso Pobega appare quindi molto vicino all’addio al Milan con il Bologna che potrebbe mettere sul piatto un’offerta di circa 2 milioni di euro per il prestito più 8 milioni da versare nelle casse del club meneghino tra un anno.

Un colpo importante per il Bologna che deve rinforzare la sua rosa in vista di una stagione molto impegnativa per gli uomini di Vincenzo Italiano. Il tecnico rossoblu ha intenzione di schierare il centrocampista nella posizione che è di Lewis Ferguson, al momento fuori per infortunio e che dovrebbe rientrare verso la fine di agosto.

Nel caso dovesse arrivare anche l’addio di Yacine Adli, finito nel mirino di diverse squadre della Premier League, il Milan potrebbe poi dare l’assalto a Manu Koné. Il giovane francese sembra essere l’obiettivo numero uno della squadra rossonera che dovrà vedersela con la concorrenza della Roma per assicurarsi il talento classe 2001.