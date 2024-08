Affare definitivamente saltato: il Milan deve dirgli addio

Doccia gelata per i tifosi del Milan che speravano nella firma del big: sfuma l’affare, non vestirà la maglia rossonera

Da quando è arrivato sulla panchina del Milan, Paulo Fonseca ha assistito a diversi avvicendamenti che riguardano la rosa del ‘Diavolo’. Una strategia chiara quella adottata dalla dirigenza di Via Aldo Rossi, da mesi a questa parte. Nelle ultime ore è però arrivata una tremenda rivelazione che rischia di lasciare a mani vuote la società rossonera.

Una delle ultime operazioni che i vertici milanisti hanno portato a termine è stata quella di Pierre Kalulu, in prestito, alla Juventus. Un affare che ha spaccato a metà la tifoseria rossonera, con buona parte scettica sulla cessione ad una grande rivale per la corsa al prossimo Scudetto. Ad ogni modo a centrocampo, invece, sembra avvicinarsi a grandi passi la firma di Silvano Vos. Il centrocampista classe 2005, in forza all’Ajax, è l’investimento di fine agosto che i dirigenti del ‘Diavolo’ stanno portando a termine: i contatti, in tal senso, sarebbero già in stato avanzato.

In uscita, a questo punto, sempre più plausibile l’addio di Ismael Bennacer che rimane fisso nel mirino di diversi club arabi. C’è una questione, però, che preme particolarmente in quel di Milanello e riguarda l’attacco. Il recente infortunio di Alvaro Morata – dovrà rimanere fuori per circa tre settimane – ha sollevato i dubbi sulla tenuta fisica dello spagnolo e specialmente sulla possibilità di regalare a Fonseca un nuovo grande centravanti.

Milan, salta il grande colpo

Oltre alla pista Abraham, apparentemente congelata, c’è un altro profilo che al Milan piace tantissimo e da molto tempo. Si tratta di Armano Broja, centravanti di proprietà del Chelsea che da almeno un anno e mezzo è finito nei radar rossoneri. A lungo i dirigenti di Via Aldo Rossi hanno pensato a lui come vice Giroud.

Adesso che il francese è andato via, sembrava che le porte di Milanello potessero spalancarsi per il talento albanese che lascerà la squadra di Enzo Maresca ma non si sposterà troppo lontano. Come riportato da ‘Sportmediaset’ Broja proseguirà la carriera in Premier League, è praticamente fatta per il trasferimento in prestito all’Ipwsich Town, club neopromosso dalla Championship. Un investimento importante visto che la società avrà a disposizione un riscatto obbligatorio, legato alla permanenza in Premier League, fissato a ben 30 milioni di euro.

A tal proposito i ‘Blues’ che puntavano a sfoltire l’abbondante rosa, tra esuberi e giocatori fuori dai piani dell’allenatore italiano, possono ritenersi soddisfatti. Molto meno il Milan che a meno di una settimana dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, per l’eventuale assalto ad un nuovo centravanti, dovrà guardare altrove. Il tempo stringe ed il nome di Armando Broja è ormai sfumato in via ufficiale: i piani del ‘Diavolo’ si complicano.