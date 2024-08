Ambrosini e Ibrahimovic, siparietto in montagna: “Dovevi restare a Milano” (VIDEO)

Escursione in montagna per Massimo Ambrosini e Zlatan Ibrahimovic. I due ex calciatori fuggono dalla città per fare trekking

Una giornata diversa dal solito per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, come ci ha mostrato attraverso i suoi social, ha deciso di vivere un giorno all’insegna della natura. Così l’ex attaccante ha staccato dal Milan e dal calciomercato per vivere un’esperienza in montagna con Massimo Ambrosini.

I due ex compagni sono dunque ‘fuggiti’ dallo stress e dallo smog della città per dedicarsi al trekking. L’escursione in montagna non sembra, però, essere tra le attività preferite di Zlatan Ibrahimovic, che non è riuscito a tenere il passo di Massimo Ambrosini, tanto che l’ex centrocampista lo ha ‘richiamato’ dicendogli: “Te l’ho detto che era meglio se rimanevi a Milano”. Il video è così diventato virale, con Ibrahimovic che si è mostrato in difficoltà nello scalare la montagna.

Milan, un nuovo colpo dopo il riposo

Ma è evidente che lo svedese avesse bisogno di staccare un po’ la spina, di respirare aria pura prima di vivere l’ultima settimana di calciomercato. I rossoneri d’altronde non hanno ancora chiuso con le trattative.

E’ stato lo stesso svedese – nel corso dell’ultima conferenza stampa di presentazione di Youssouf Fofana – a farlo capire. C’è ancora un settimo giorno dei sette per la creazione del Milan. E’ vero che Dio lo usò per riposarsi, ma Ibra è intenzionato a fare meglio perché non si sente stanco ed è pronto a pizzare un nuovo colpo. Le attenzioni in questi giorni sono chiaramente tutte sul centrocampo: il Diavolo sta sfoltendo la rosa e dopo l’addio di Tommaso Pobega, c’è attesa per quello di Yacine Adli, ma può essere la partenza di Ismael Bennacer a sbloccare il mercato in entrata. L’algerino ha una valutazione sui 40 milioni di euro, ma la sensazione è che possa fare le valigie anche per qualcosa meno. C’è sempre l’Arabia Saudita sullo sfondo.

In caso di addio potrebbe arrivare un nuovo centrocampista, con Kone in pole. Ma attenzione ad un’altra soluzione che sta prendendo piede in queste ore. La lacuna a centrocampo potrebbe essere colmata d Silvano Vos, classe 2005 che non andrebbe ad occupare uno slot, che resterebbe libero per un eventuale colpo in attacco. Oggi però si aspettano risposte importanti da Noah Okafor e chiaramente dallo stesso Luka Jovic.