Fatta per il primo rinnovo: Milan, manca solo l’ufficialità

Affare fatto per il Milan che ha trovato l’accordo con il proprio giocatore: si attende solo la firma sul contratto.

Ci vorrà ancora qualche partita prima di poter dire qual è la reale dimensione del Milan, forse la lotta per lo scudetto è ancora prematura ma non c’è dubbio sul fatto che i rossoneri hanno tutte le qualità per potersi confermare in Champions League. Merito di una campagna acquisti solida e di una società strutturata sempre pronta a pensare al futuro: obiettivo rinnovo per i meneghini che vogliono blindare il proprio talento.

Paulo Fonseca è arrivato da poco ma sembra aver già trasmesso qualcosa ai suoi giocatori, sia a quelli già presenti in rosa che a quelli appena arrivati. Scelta fatta da parte del mister e futuro deciso, il club e il calciatore si sono da poco incontrati per parlare principalmente di permanenza. Il piano proposto dal Milan sembra aver soddisfatto il giocatore che è pronto ad affidare il proprio futuro a quella che per lui è diventata una seconda casa.

Mossa pronta da parte della compagine meneghina che ha deciso di accelerare i tempi e di battere la concorrenza dapprima intenzionata ad intromettersi nell’affare. Manca ancora un anno alla scadenza del contratto ma il club di Zlatan Ibrahimovic ha già iniziato a muoversi.

Il Milan ha deciso, lo hanno blindato: pronto un contratto biennale

L’ultima volta che il Milan e il difensore si sono accordati sul rinnovo era febbraio del 2022. Oggi, a distanza di oltre due anni dalla precedente firma, Matteo Gabbia è prossimo ad accettare un nuovo prolungamento. Niente più scadenza nel 2026 per il centrale gestito dalla TMP Soccer, agenzia di Tullio Tinti, che continuerà ad essere un giocatore rossonero.

Fonti vicine a Milanello parlano di incontro già avvenuto e di dettagli limati, si attende solo l’ufficialità del club per capire i dettagli dell’accordo. In attesa di leggere il comunicato del club, l’esperto Nicolò Schira ha anticipato qualcosa e ha parlato di prolungamento fino al 2028. Ad aver spinto il Milan verso questa scelta ci ha pensato anche la recente cessione di Pierre Kalulu, passato alla Juventus per un’operazione complessiva di circa 20 milioni di euro.

Una parte di quel denaro verrà dunque investita per il rinnovo di Gabbia che, stando al contratto attualmente in vigore, riceve dal club uno stipendio netto di 1 milione di euro. L’adeguamento dovrebbe permettere al difensore di Busto Arsizio, gioca con i rossoneri da quando è praticamente un bambino, di arrivare a circa 1,5/2 milioni all’anno. I prossimi nomi da monitorare, in scadenza nel 2025, sono quelli dei difensori Davide Calabria, Alessandro Florenzi e del centravanti Luka Jovic.