Fonseca lo convoca ma la cessione è ancora possibile: le ultime

Paulo Fonseca ha deciso di convocarlo, ma l’addio al Milan è ancora possibile. Gli ultimi giorni di calciomercato ci diranno la verità

Un addio nell’ultima settimana di calciomercato. Un addio pesante da circa 40 milioni di euro. Il Milan potrebbe mettere a bilancio un’importante plusvalenza, liberandosi inoltre del suo stipendio, ma l’offerta giusta non è ancora arrivata.

I tifosi rossoneri possono chiaramente stare tranquilli: non si sta parlando dei big. Rafa Leao non si muoverà dal Milan, blindato da Giorgio Furlani che ha respinto il pressing del Barcellona. Saranno punti fermi del Diavolo, chiaramente anche Mike Maignan e Theo Hernandez, che una volta chiuso il calciomercato si siederanno attorno ad un tavolo con la dirigenza per cercare di trovare un accordo sul rinnovo.

Paulo Fonseca e il Milan hanno le idee chiare e la lista dei convocati, così come era successo contro il Torino, ha dato degli indizi. Con i granata, il tecnico portoghese aveva escluso sia Pierre Kalulu che Tommaso Pobega, che in queste ore sono stati puntualmente esclusi. Fuori dalla lista anche Yacine Adli, per il quale, però, si sta ancora cercando una sistemazione. Il francese vorrebbe rimanere in Europa, ma le offerte più allettanti sono arrivare dal mondo arabo, Qatar e Arabia Saudita. C’è dunque ancora da attendere per capire cosa succederà.

Calciomercato Milan: attesa per Bennacer, ma Fonseca lo convoca

Ma c’è grande attesa anche per un altro calciatore, che potrebbe salutare proprio sul gong. Stiamo chiaramente parlando di Ismael Bennacer. Non è un segreto che l’algerino è corteggiato dai club arabi, ma serve un’offerta da circa 40 milioni di euro.

L’ex Empoli non è fuori rosa e lo dimostra il fatto che contro il Torino sia sceso in campo dal primo minuto. Stasera partirà dalla panchina, ma è stata ugualmente convocato. Se non dovesse essere la cessione, alle condizioni del Milan, Bennacer continuerà a far parte del gruppo, restandone una pedina importante. Il centrocampista non ha certo rotto con il Diavolo. E’ vero che ha aperto all’addio, verso il mondo arabo. Un mondo che prima o poi è destinato ad abbracciare, ma non ha alcuna intenzione di forzare la mano. La separazione ci sarà qualora tutte le parti saranno soddisfatti. A Milano Bennacer si trova bene ed è così pronto a dare il suo contributo alla causa, a partire da stasera.