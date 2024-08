Fonseca non ha fretta: idee chiare su Camarda

Paulo Fonseca ha fatto la sua scelta su Francesco Camarda per la partita contro il Parma di sabato sera al Tardini, valevole la 2a giornata di Serie A

Paulo Fonseca ha preso la sua decisione in vista della partita contro il Parma. Il tecnico del Milan, come è noto, deve fare a meno del suo centravanti principale, Alvaro Morata. L’attaccante si è fermato per un problema muscolare, che lo terrà fuori dai campi di gioco per qualche giorno, facendogli saltare la trasferta in Emilia-Romagna, ma anche quella a Roma, per la sfida contro la Lazio.

Una brutta tegola, che porterà Fonseca a rivedere i piani per il suo reparto offensivo. Da leader, lo spagnolo è partito con la squadra, al pari chiaramente di Noah Okafor e Luka Jovic. Come annunciato dal tecnico portoghese sarà lo svizzero a giocare dal primo minuto:  “Devo essere onesto, domani gioca Okafor. Ci serve pressare più alto rispetto al Torino, lo abbiamo provato e ha dato buone risposte. Le caratteristiche della partita combaciano con le sue. Per Luka ci sarà spazio in corsa”. Parole chiare in conferenza stampa che non lasciano dubbi su quale sarà l’attacco del Milan contro il Parma.

Milan, no di Fonseca a Camarda: il motivo

Una scelta che in realtà non sorprende. A stupire un po’, invece, è la decisione presa presa nei confronti di Francesco Camarda: “Domani non ci sarà . Siamo attenti ai giovani e lo abbiamo dimostrato nel precampionato ma ora il momento è diverso. I ragazzi hanno qualità e dobbiamo scegliere il momento giusto per loro, creando le condizioni adatte. E questo non è il momento per creare troppe pressioni. Lavorano vicini a noi per inserirlo nella fase opportuna“.

Praticamente tutti davano per certa la presenza del giovane bomber tra i convocati per la trasferta di Parma, ma Fonseca ha deciso di lasciarlo a Daniele Bonera e al suo Milan Futuro. Evidentemente non è il momento per dargli una responsabilità così grande. Ma il debutto stagionale in Serie A per Camarda, che già ha siglato una doppietta contro il Novara, in Coppa Italia di Serie C, è evidentemente solo rimandato. Il Milan crede davvero tanto nel suo piccolo bomber, che anche ieri si è fermato con i tifosi per una serie di autografi e foto, dopo essere stato acclamato a gran voce. Il suo popolo lo aspetta, per Camarda è solo questione di tempo.