Ha detto sì, il Milan tira un sospiro di sollievo: sarà addio

Svolta pazzesca per il calciomercato rossonero: arriva il sì per il tanto chiacchierato addio, adesso è tutto definito

Dopo il deludente pari contro il Torino in casa Milan l’attenzione è tornata, inevitabilmente, tutta rivolta al calciomercato. Una manciata di ore e la sessione estiva chiuderà ufficialmente i battenti. Ma la dirigenza di Via Aldo Rossi ha già le idee chiare per le prossime strategie da mettere a segno.

Serviranno alcuni addii per permettere a Furlani, Moncada e Ibrahimovic di coltivare eventuali colpi last minute atti a potenziare la rosa di Paulo Fonseca in alcuni reparti. Magari in attacco, dove il recente infortunio di Morata potrebbe convincere Cardinale ad aprire il libretto degli assegni per un ulteriore centravanti. Allo stesso modo si fa sempre più strada l’ipotesi di una cessione in Saudi Pro League di Ismael Bennacer: l’ex Arsenal ed Empoli è da tempo sull’elenco dei potenziali partenti.

Allo stesso modo l’algerino potrebbe non essere il solo a fare le valigie. Anzi. Sono in arrivo interessanti novità per quel che concerne gli addii in casa Milan. Nelle scorse ore, infatti, qualcosa è cambiato e adesso la dirigenza di Via Aldo Rossi lavora senza sosta per definire la cessione. È arrivato il tanto atteso sì: è pronto a cambiare aria e a lasciare Milanello.

Milan, ci siamo: annuncio e addio

‘Milan Zone’ su ‘X’, citando il giornalista sportivo Daniele Longo, riporta l’indiscrezione secondo cui Yacine Adli avrebbe aperto al suo addio ai colori rossoneri. Il centrocampista francese ha fatto di tutto per convincere Paulo Fonseca ma, evidentemente, non è bastato. Ecco quindi che i dettagli sulla sua prossima destinazione sono già stati svelati.

L’intenzione di Adli sarebbe quella di rimanere in Europa, in un campionato competitivo tanto quanto la Serie A. Al momento, viene riportato, l’unica offerta concreta per il cartellino del regista rossonero è arrivata dall’Arabia Saudita. L’Al-Shabab sembrerebbe fortemente interessato ad acquisire le prestazioni dell’ex Bordeaux che a Milanello è ormai chiuso non solo dall’arrivo di Fofana ma anche da quelli potenziali di Vos e Konè.

L’agente di Adli è al lavoro per cercare una nuova sistemazione al talento rossonero. Dalla Premier League, al momento, vi sarebbero stati solo dei sondaggi esplorativi. Occhio alle possibilità di trasferirsi in Francia – per Adli sarebbe, ovviamente, un ritorno – ma anche Spagna e Olanda. Il classe 2000, sotto contratto per altri due anni col ‘Diavolo’, nella passata stagione agli ordini di Stefano Pioli ha accumulato 33 presenze tra campionato e coppe, con 1 gol e 2 assist vincenti all’attivo.