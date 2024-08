Il Milan non cambia idea: ancora out, è ormai più fuori che dentro

Il Milan ha deciso di fare fuori il giocatore, che non rientra nei piani di Paulo Fonseca: l’idea non cambia, ecco cosa succederà

Mancano pochi giorni alla fine del mercato, diverse squadre della Serie A devono ancora completare le rose dei rispettivi allenatori prendendo anche giocatori importanti. In questo senso, il Milan si è mosso in anticipo, al netto delle critiche per obiettivi falliti – come Joshua Zirkzee -, il grosso è stato fatto per la felicità di Paulo Fonseca.

Sono arrivati quattro giocatori di alto livello, che faranno probabilmente i titolari: Pavlovic in mezzo alla difesa, Emerson Royal sulla fascia, Fofana come mediano e Morata centravanti. Certo, potrebbe mancare qualcosina per allungare la panchina. Non che il Milan non abbia giocatori, anzi, a livello numerico sono anche troppi.

Tra poco, infatti, il Milan scenderà in campo contro il Parma allo stadio Tardini per la seconda giornata di campionato. Ci sono state delle cose che non sono andate bene col Torino, infatti la sconfitta è stata evitata soltanto nel finale con i gol di Morata e Okafor. Ci saranno dei cambi di formazione, con un giocatore escluso di nuovo dai convocati. Non rientra nei piani di Fonseca e il club rossonero vuole cederlo al più presto.

Parma-Milan, Adli ancora out: è sul mercato

Il giocatore in questione è Yacine Adli, che resta fuori dai convocati per la seconda giornata consecutiva. Fonseca lo ha fatto fuori anche per Parma-Milan. Il centrocampista francese è finito nel mirino dell’Al-Shabab, ma vorrebbe continuare la sua carriera in Europa. Al Milan sono troppi a centrocampo per pochi posti e in più l’idea è quella di incassare qualcosina dal mercato.

Il tutto anche per una questione di liste, ad oggi Adli è fuori da tutto e la speranza del club rossonero è quella di trovare una soluzione negli ultimi giorni. Anche un addio in prestito con diritto di riscatto è tenuto in considerazione. Si era parlato di qualche interesse dall’Inghilterra come Leicester, Nottingham Forest e Brentford. Ma anche dalla Serie A con l’Udinese.

Ma per Adli non sono arrivate offerte ufficiali. Il Milan per è attento e valuta, l’entourage del giocatore sa che sarebbe un danno passare almeno sei mesi fuori e si è già attivato per trovare una soluzione. Il club rossonero, inoltre, valuta anche l’addio di Ismael Bennacer, cercato da qualche club in Arabia Saudita e con un clausola da 50 milioni di euro. Ma la sensazione è che sia trattabile.