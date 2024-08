Il Milan punta i piedi: vuole il prestito con obbligo di riscatto

Siamo entrati ormai nei giorni decisivi per quello che riguarda il calciomercato con il Milan impegnato in una trattativa.

Manca sempre meno alla chiusura ufficiale del mercato con il Milan che sta lavorando sia in entrata che in uscita per sistemare l’organico a disposizione di Paulo Fonseca.

Gli acquisti in casa Milan potrebbero non essere finiti nonostante il club abbia raggiunto tutti gli obiettivi che si era prefissato prima dell’inizio della sessione estiva di trattative. La priorità in casa rossonera è quella di cedere per sfoltire l’organico e, contestualmente, abbassare il monte ingaggi del club. In queste ore sembra essere calda la trattativa per l’addio di un esubero presente in rosa con il club che però sta spingendo per ottenere un obbligo di riscatto dalla controparte per avere più certezze di monetizzare dall’addio.

Calciomercato Milan, cessione ad un passo: manca solo l’accordo sulla formula

Tommaso Pobega è ad un passo dal Bologna. Il centrocampista ha accettato di buon grado la destinazione andando a ritrovare Vincenzo Italiano che lo ha avuto a disposizione quando era nelle fila dello Spezia. L’opportunità di disputare la Champions League da protagonista poi, ha fatto la differenza.

Tutto fatto quindi tra il calciatore ed i rossoblu che attendono di mettere a segno un colpo importante a centrocampo considerato il fatto che Lewis Ferguson sarà fuori dai campi di gioco almeno fino alla fine di ottobre. Milan e Bologna sono costantemente in contatto per provare a chiudere l’affare anche se al momento c’è una differenza sostanziale per quello che riguarda la formula dell’operazione.

I felsinei hanno proposto un prestito con diritto di riscatto come accaduto esattamente un anno fa per Alexis Saelemaekers. La rivoluzione tecnica dei rossoblu ha però poi portato al mancato acquisto del belga che ha fatto ritorno in rossonero. Il Milan vorrebbe evitare di trovarsi di nuovo di fronte ad una situazione del genere ed ha chiesto al Bologna di inserire l’obbligo di riscatto da esercitare a fine stagione.

Possibile che le parti possano trovare un’intesa a metà strada. L’obbligo di riscatto del cartellino potrebbe essere aggiunto in base a determinate condizioni che siano obiettivi di squadra, percentuale di presenze all’interno della stagione o obiettivi personali. La strada appare comunque segnata con Pobega che ha fatto la sua scelta ed entro poche ore il centrocampista potrebbe cambiare di nuovo maglia in Serie A.