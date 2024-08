Koné non convocato per “cessione imminente”: c’è il Milan? Come stanno le cose

La presa di posizione da parte del Borussia Monchengladbach è ufficiale: il giocatore dice addio al club tedesco. Il punto della situazione

Con una nota apparsa sul profilo X ufficiale, il Borussia Monchengladbach, ha di fatto annunciato la cessione di Manu Koné. Il centrocampista ha così saltato la sfida di campionato, in Bundesliga, contro il Bayer Leverkusen.

Un saluto a tutti gli effetti per il giocatore che ormai da settimane viene accostato al Milan. Non è un segreto che il classe 2001 francese è uno obiettivo del Diavolo. E’ stato Zlatan Ibrahimovic, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Youssouf Fofana, a far capire che c’è ancora una possibilità di mettere le mani su Kone. La priorità del Milan, in questo momento, però, come è noto a tutti è quello di sfoltire. In queste ultime ore hanno salutato Pierre Kalulu, passato alla Juventus, e Tommaso Pobega, al Bologna, entrambi con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ma non basta per far spazio ad un nuovo colpo non italiano che non è un under 22. Non basterebbe nemmeno la cessione di Yacine Adli, che è prossimo all’addio. Il centrocampista francese ex Bordeaux è, infatti, già stato tagliato dalla lista stranieri già satura. Non è un caso se è stato escluso ancora una volta dai convocati di Paulo Fonseca.

Calciomercato Milan, così può arrivare Kone: serve l’addio di Bennacer

E’ ormai chiaro a tutti che senza l’uscita di un giocatore straniero non si libera alcuno slot per far spazio a Kone e il maggiore indiziato per farlo è ovviamente Ismael Bennacer, che continua ad essere corteggiato dall’Arabia Saudita.

Ma le tempistiche dei saluti ufficiali del Borussia Monchengladbach, per una ‘cessione imminente’, a Kone lasciano pensare che non sia il Milan la squadra che ha presentato l’offerta che ha convinto i tedeschi. Dal mondo rossonero così non arrivano conferme in merito. Il giocatore francese piace tanto alla Roma, ma anche in questo caso, i giallorossi hanno smentito qualsiasi tipo di accordo. Facile, prevedere, dunque, che possa esserci un altro club, magari proveniente dalla Premier League. D’altronde Kone è sui taccuino delle migliori squadre ormai da tempo.

E’ possibile dunque, che il Milan decida di rafforzare la propria mediana, puntando su Silvano Vos, per il quale i contatti proseguono e ci sono buone speranze che l’affare possa andare davvero in porto. L’Ajax ha aperto alla cessione, ma serve uno sconto sugli 8-9 milioni di euro richiesti