Lo ha detto Leclerc: ora i tifosi Ferrari sognano

Leclerc è carico per il ritorno in pista e ha fatto sognare tutti i tifosi della Ferrari con le sue ultime dichiarazioni: ci aspetta un grande finale di stagione

Mancano dieci Gran Premi alla fine del campionato e Max Verstappen deve difendersi dall’assalto delle McLaren. Anche la Mercedes ha dimostrato tra Silverstone e Spa di poter essere competitiva per la vittoria, sia con Hamilton che con Russell. Adesso all’appello manca solo la Ferrari.

La lunga pausa estiva è terminata e la Formula 1 è tornata in pista a Zandvoort per il Gran Premio d’Olanda. Max Verstappen prova a difendersi in casa sua dall’assalto di Norris e Piastri, che godono di una McLaren estremamente in forma e sono i più agguerriti inseguitori di Super Max.

La Red Bull attualmente non sembra essere più l’auto da battere ma di certo con il suo alfiere di punta saprà come massimizzare la prestazione anche in questo week end. La Mercedes è un’altra delle scuderie che ha mostrato un miglioramento più marcato nelle ultime gare e viene dal successo di Hamilton a Spa (Russell squalificato). Se a quello aggiungiamo anche gli acuti di Spielberg e Silverstone, abbiamo un quadro estremamente positivo per Toto Wolff e i suoi.

Chi è rimasta indietro è senza dubbio la Ferrari. Leclerc e Sainz erano riusciti a portare a casa due bei successi a Melbourne e Montecarlo e sembravano i principali antagonisti del team di Christian Horner. Poi gli sviluppi portati sulla SF-24 non hanno funzionato a dovere e questo ha creato problemi di assetti.

Leclerc ottimista per il futuro: l’annuncio

La Ferrari soffre da mesi di un problema con le sospensioni, visto che le nuove pance e il nuovo fondo hanno creato un carico aerodinamico che non si addice alla perfezione alla geometria anteriore e soprattutto posteriore della SF-24. Per risolvere un problema di così grande entità bisogna praticamente riprogettare la vettura e a stagione in corso non è possibile, specie con i limiti del budget cap. Tuttavia si può apportare delle piccole modifiche per ottimizzare il rendimento dell’auto e tirar fuori comunque un discreto potenziale.

Di questo e della possibilità di tornare competitivi ha parlato Charles Leclerc, nell’incontro con la stampa prima del Gran Premio d’Olanda. Per il monegasco c’è da restare positivi: “Sono pienamente fiducioso del lavoro che stiamo facendo e degli aggiornamenti che porteremo. Sono sicuro che i miglioramenti che apporteremo ci faranno fare un passo avanti”.

Purtroppo il grosso del pacchetto evolutivo non sarà presente a Zandvoort, ma c’è comunque una notizia positiva anche in Olanda. Leclerc aggiunge: “Ci sarà vento ma credo che sotto questo punto di vista abbiamo migliorato molto, come si è visto nella prima parte di stagione. Va decisamente meglio dello scorso anno”.