Milan, mercato chiuso? L’annuncio di Ibrahimovic

Arriva l’annuncio di Zlatan Ibrahimovic riguardo il calciomercato del Milan con le parole rilasciate poco prima del match col Parma

Il calciomercato del Milan ha destato parecchie preoccupazioni nella mente dei tifosi. Il mancato arrivo di Joshua Zirkzee ha portato tanta insoddisfazione, sono arrivate delle critiche molto forti nei confronti della proprietà. Ma è stata seguita una linea precisa, quella di non sborsare 15 milioni di euro di commissione chiesti dall’agente del centravanti olandese, Kia Joorabchian.

E dunque è arrivato Morata in attacco, al momento out per un infortunio muscolare. Poi Pavlovic, che ha esordito dal primo minuto contro il Parma, con Emerson Royal e Fofana, che Fonseca ha mandato in campo nel secondo tempo. La sensazione, nelle prime due partite, è che la squadra non riesca a sostenere il 4-2-3-1, lascia delle voragini dietro e ha bisogno di più copertura per essere meno fragile.

I tifosi vorrebbero, ovviamente, qualche altro colpo. Il Milan deve valutare con attenzione il capitolo cessioni, ci sono giocatori nella lista dei cedibili come Yacine Adli e Ismael Bennacer. Per loro non c’è spazio, Fonseca vuole puntare su altri profili. Potrebbe arrivare un attaccante, in questo senso non è ancora chiara la posizione di Jovic, che ha poco mercato.

Milan, le parole di Ibrahimovic sul mercato

Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan, ha parlato poco prima dell’inizio della partita contro il Parma: “Il mercato in entrata chiuso? Abbiamo raddoppiato i giocatori nelle posizioni in campo e non dimenticare che c’è anche il Milan Futuro. Se prendiamo troppi giocatori blocchiamo quelli giovani”.

Prosegue Ibrahimovic dicendo: “Noi crediamo nei giovani, non abbiamo paura di spingerli e mettere in campo. Devono essere pronti, ma questa sarà una nostra responsabilità. La squadra è completa. Siamo al sesto giorno su sette, vediamo cosa succederà”. Insomma, il dirigente rossonero ha espresso l’idea del club di ritenere il mercato abbastanza completo, anche perché è previsto l’apporto dei giovani del Milan Futuro.

Allo stesso tempo, lascia aperta la possibilità di attingere ancora dal mercato in questi ultimi giorni. Sarà una questione di cessioni e opportunità. Il Milan vuole arrivare il più completo possibile dopo il 30 agosto. La sensazione è che qualcosa in entrata potrebbe essere fatto se Furlani e Moncada troveranno il colpo giusto alle condizioni giuste. Come per esempio un centravanti di qualità e senso del gol in prestito con diritto di riscatto per dare un ricambio a Morata.