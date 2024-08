Parma-Milan, risultato e cronaca in diretta: Dennis Man, è 1-0

La cronaca di Parma-Milan in diretta live, aggiornamenti minuto per minuto dal Tardini della partita valida per la seconda giornata di Serie A

Il Milan torna in campo dopo il pareggio per 2-2 contro il Torino alla prima giornata di Serie A. I rossoneri sono al Tardini di Parma per il secondo turno e l’obiettivo è uno e uno soltanto: vincere, così da rispondere subito alle critiche arrivate nel corso della settimana e mandare un segnale a tutte le altre.

L’inizio però ci dice esattamente il contrario: passano pochi minuti e il Parma è già avanti di un gol con Dennis Man, che riceve un cross basso da sinistra dopo un’ottima uscita palla a terra della squadra di Pecchia. Ancora da rivedere Calabria in marcatura: nonostante il vantaggio, concede troppo facilmente il cross e Man è completamente solo.

Le pagelle di Parma-Milan

MAIGNAN

CALABRIA

TOMORI

PAVLOVIC

THEO HERNANDEZ

MUSAH

REIJNDERS

PULISIC

LOFTUS-CHEEK

LEAO

OKAFOR

Parma-Milan, il tabellino

In questi minuti il Milan ha reso nota al formazione ufficiale per la partita di oggi e, come previsto, ci sono diversi cambiamenti rispetto alla prima. La notizia più importante è l’impiego dal primo minuto di Theo Hernandez e Reijnders; debutto assoluto invece per Pavlovic, schierato al centro della difesa con Tomori. In mezzo al campo out Bennacer, che potrebbe lasciare i rossoneri in questi ultimi giorni di mercato: c’è invece Musah al fianco dell’olandese. Loftus-Cheek torna sulla trequarti con Pulisic a destra e Leao a sinistra. In attacco, come annunciato da Fonseca alla vigilia, c’è Okafor.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Estevez, Sohm; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny. All. Pecchia

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor. All. Fonseca

Arbitro: Sacchi