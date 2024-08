Adrian Bernabé incanta tutti, il Milan fra passato a presente: perché servirebbe a Fonseca

Nel Parma di Pecchia, che ha dominato contro il Milan, si è messo in mostra soprattutto Adrian Bernabé, classe pura

Il Parma di Pecchia per lunghi tratti ha dominato il Milan di Paulo Fonseca. La squadra dell’Emilia-Romagna, neo-promossa in Serie A, ha creato davvero diverse occasioni, dimostrandosi solida in difesa.

Si vede bene la mano del tecnico italiano, che ieri ha compiuto 51 anni, ma allo stesso le tante individualità, soprattutto in attacco. Ieri al Tardini è stato soprattutto Dennis Man a fare girare la testa ai difensori rossoneri, ma si è comportato benissimo anche Bonny, facendo quello che deve fare un centravanti e che ad esempio Noah Okafor non è riuscito a fare. Ma sono stati davvero tanti mettersi in mostra, stupendo un po’ tutti. Dietro ad esempio la velocità e la voglia di Valeri sono sono passati inosservate. E’ stato determinante come Coulibaly, che ha tenuto a bada sia Rafa Leao che Theo Hernandez. A far stropicciare gli occhi, però, è stato Adrian Benabé. Chi ama il calcio non può restare incantato dal talento del giovane spagnolo. Il 2001 è stato tra i protagonisti assoluti della promozione in Serie A e ieri la sua classe non è certamente passata inosservata. Ma contro il Milan ha dimostrato di essere cresciuto tanto dal punto di vista caratteriale e soprattutto da quello tattico. Non è più passivo come un tempo e sa come si lavora in fase di pressing e di non possesso palla.

Milan, Bernabé talento puro: perfetto per il Diavolo

Ieri Bernabé ha giocato basso, praticamente da mediano, abbandonando di fatto la sua posizione più congeniale, quel del trequartista, ma le sue giocate si sono viste ugualmente. Lo spagnolo ha certamente imboccato la direzione giusta per tornare a vestire la maglia di una grande dopo averlo fatto con il Manchester City. Il Milan lo osserva da anni e ieri ne è rimasto stregato.

Sarebbe il giocatore che di fatto servirebbe da posizione sulla trequarti, un po’ quello che è riuscito a fare Liberali nel corso del pre-campionato. Ma ieri Fonseca ha smentito se stesso, riportando Loftus-Cheek in quella posizione e il risultato è stato pessimo. Se dovesse andar via Ismael Bennacer, il talentuoso giocatore del Parma sarebbe davvero perfetto per un Milan che ha decisamente bisogno di un elemento con queste caratteristiche più che di un mediano. Ricordiamo che Bernabé è stato seguito dal Milan, da vicino qualche anno fa. Chissà che non possa esserci un ritorno di fiamma