Bomba su Sinner, l’annuncio lascia i tifosi di stucco

Annuncio bomba su Jannik Sinner, i tifosi restano senza parole: nessuno poteva immaginarlo dopo il caso doping

Sono stati giorni non certo privi di emozioni per Jannik Sinner. Nel giro di poche settimane è passato dalle feroci critiche, tutte italiane, per il forfait olimpico alla preoccupazione per le sue condizioni fisiche a Montreal, per poi rilanciarsi a Cincinnati con un grande trionfo e cadere nel baratro del caso doping, con tutte le conseguenze inevitabili a livello mediatico.

Un vortice di situazioni, anche piuttosto delicate, che hanno fatto salire l’ansia nei suoi tifosi in vista di uno US Open che oggi sembra una montagna impossibile da scalare. Le cose però potrebbero stare diversamente, e lo conferma un annuncio clamoroso arrivato nelle ultime ore.

Per quanto l’azzurro abbia dovuto affrontare, e lo stia ancora facendo, un dibattito furioso, fatto di critiche a volte pretestuose e di tante insinuazioni meschine, resta il tennista numero uno al mondo. E con merito. Per questo motivo ai nastri di partenza a Flushing Meadows si presenterà ancora, inevitabilmente, con i galloni del favorito. O almeno di uno dei favoriti.

Sinner, svolta incredibile: l’annuncio sorprende i tifosi, cosa sta succedendo

Lo ha confermato, senza troppi giri di parole, uno dei massimo opinionisti del mondo del tennis, un personaggio che conosce bene Sinner e che ha voluto lanciarsi andare a una dichiarazione di ottimismo in grado di far rimanere a bocca aperta tutti i tifosi dell’altoatesino e gli appassionati di tennis.

A parlare di quel che sarà di Sinner agli US Open è stato Paolo Bertolucci, una delle grandi voci del tennis su Sky. Intervistato proprio dall’emittente satellitare, l’ex tennista italiano ha commentato le prestazioni del numero uno al mondo a Cincinnati, riempendolo di elogi, e si è proiettato anche verso quello che potrà accadere nell’ultimo Slam dell’anno.

Mentalmente per Sinner potrebbe infatti non essere semplice scendere in campo, dopo tutto ciò che è successo in relazione al caso doping e all’incidente di Indian Wells. Questo non vuol dire, però, che Jannik parta già sconfitto. Anzi, Bertolucci è ancora convinto che New York possa regalargli grandissime soddisfazioni, visto che in questo momento l’azzurro appare imbattibile. O quasi.

Per il livello raggiunto, Jannik ha ormai scavato un solco tra sé e buona parte dei tennisti del circuito. Di fatto, solo in due possono riuscire a batterlo con continuità, almeno sulla carta: Djokovic e Alcaraz. E pochi altri possono permettersi di pensare di poterlo superare, come i vari Zverev o Rublev.

Per gli altri le speranze sono ridotte al lumicino, come chiarito senza mezzi termini da Bertolucci: “Ormai tra Sinner e gli altri giocatori, quelli fuori dalle prime sei/otto posizioni al mondo, c’è un abisso. Perché perda contro un giocatore di livello più basso deve succedere qualcosa di inenarrabile. In questo momento gli unici al suo livello sono Alcaraz, Nole, Zverev e pochi altri“.

Non c’è dunque alcun motivo di allarmarsi. Sinner partirà anche a New York nel novero dei favoriti e sarà in grado di reggere la pressione del momento. Perché ha le spalle larghe e il potenziale per riuscire a trionfare anche nell’ultimo Slam dell’anno, a patto che la sua condizione fisica sia all’altezza delle sue aspettative.