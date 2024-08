Dalla Juve alla Lazio, il colpo last minute sconvolge il mercato

La richiesta di Marco Baroni è molto precisa: occorre un altro centrocampista per rinforzare la rosa dei biancocelesti, si fa avanti il profilo dell’ex Juventus

Il calciomercato è ancora lungi dal definirsi concluso, i prossimi giorni saranno essenziali per le varie squadre affinché terminino in bellezza questa sessione molto calda e ritmata.

Tra le varie big nostrane, la più impegnata rimane ancora la Juventus che sta lavorando su più tavoli per permettere a mister Motta di avere tutti gli uomini di cui ha bisogno per questa stagione. Giuntoli conta di concludere le trattative Nico Gonzalez e Teun Koopeminers il prima possibile, mentre si sta facendo concreta la possibilità di arrivare a Jadon Sancho del Manchester United, che ha zero possibilità di rientrare tra i titolari di Ten Hag. Proprio un ex Juventus però potrebbe presto tornare in Italia, per dimostrare la sua qualità dopo aver giocato qualche partita la seconda parte della passata stagione.

L’ex Juventus Carlos Alcaraz sul taccuino della Lazio

Non ha lasciato una traccia indelebile alla Continassa, anzi la Juventus non ha mai voluto trattenerlo adempiendo agli accordi presi col Southampton lo scorso gennaio. Carlos Alcaraz, centrocampista argentino classe 2002, potrebbe presto tornare in Italia su richiesta di Marco Baroni, tecnico che alla prima contro il Venezia ha già fatto capire di voler basare il proprio stile di gioco sulla qualità dei propri centrocampisti.

L’argentino è in uscita dagli inglesi, ora militanti in Premier League dopo diversi anni di Championship. Baroni lo accoglierebbe volentieri a patto che il presidente Lotito si liberi di alcuni esuberi, come Basic, Cataldi e Akpa-Apro. In caso di cessione di uno o due di questi tre, la Lazio potrebbe fare sul serio per regalarsi l’ennesimo colpo di questo calciomercato.

Sul tavolo non c’è solo la potenziale offerta della Lazio, che non avrebbe problemi a convincere il club e il calciatore, ma anche quella del Flamengo, brasiliani alla ricerca di uomini di spessore in mezzo al campo. Sullo sfondo continua poi a esserci il profilo di Michael Foloronusho del Napoli, che alla Lazio è cresciuto come calciatore e che vorrebbe tornare a essere allenato da Baroni come l’anno scorso a Verona.

Insomma, le ultime fasi di questo mercato si stanno facendo piuttosto avvincenti, con le big di Serie A intente a sistemare quei buchi che necessitano di essere riempiti.