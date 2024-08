Ha conquistato Ibrahimovic, il Milan prepara il colpo dal Bologna

Zlatan Ibrahimovic ha messo gli occhi su un gioiello del Bologna con il Milan pronto a chiudere per il 2025.

E’ sempre molto caldo l’asse tra Milan e Bologna per quello che riguarda il mercato con i rossoneri che hanno portato a Milanello Hodzic mentre i rossoblu hanno chiuso per Pobega.

Le trattative tra le parti però, potrebbero non essere terminate con il Milan che guarda con attenzione in casa rossoblu per un colpo da piazzare nel giugno del 2025. Nel mirino del club rossonero è finito uno dei gioielli della club di Joey Saputo ed i buoni rapporti tra le due società potrebbero favorire l’affare. Un colpo che è fortemente caldeggiato da Zlatan Ibrahimovic, stregato dal giocatore che vuole portare a tutti i costi a Milanello.

Calciomercato Milan, nuovo affare col Bologna: colpo per il 2025

Il Milan ha messo nel mirino Lewis Ferguson in vista del 2025. Il centrocampista scozzese, ora fermo per infortunio, è da tempo nel mirino dei rossoneri che hanno poi abbandonato la pista dopo il grave infortunio occorso al calciatore che lo terrà fermo fino a tutto il mese di ottobre.

Il classe 1999 si è dimostrato uno dei migliori centrocampisti della Serie A nelle ultime due stagioni conquistando la fascia di capitano del Bologna e dando un contributo fondamentale alla conquista di un posto in Champions League. Partiti Zirkzee e Calafiori, il Bologna non ha voluto sentire ragioni riguardanti il proprio centrocampista volendolo tenere in rosa per non cambiare troppo la rosa che così bene ha fatto agli ordini di Thiago Motta.

Con un contratto fino al giugno del 2027, viene valutato dal Bologna circa 30 milioni di euro. Il Milan lo segue con attenzione ed era pronto ad un’offerta già in questa sessione di mercato. L’affare riguardante Tommaso Pobega potrebbe aiutare in ottica futura i rossoneri a portare a Milanello il calciatore scozzese. L’ex Torino si trasferisce in rossoblu in prestito con diritto di riscatto fissato intorno a 12 milioni di euro, una somma che potrebbe abbassare sensibilmente le richieste per Ferguson.

L’intenzione del Milan è proprio quella di mettere in piedi uno scambio con il Bologna, abbassando le richieste economiche dei rossoblu grazie all’inserimento nell’affare del cartellino di Pobega a titolo definitivo. Una mossa che permetterebbe al Milan di aggiungere “solamente” 15 milioni di euro sul piatto ed assicurarsi uno dei centrocampisti più prolifici del campionato di Serie A.