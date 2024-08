Il Milan ci riprova, possibile scambio last minute

Il ‘Diavolo’ non si arrende e accontenta Fonseca: scambio al photofinish, il Milan è in pressing sul bomber

Passano i giorni e pare sempre più evidente la necessità del Milan di Paulo Fonseca di abbracciare un nuovo attaccante. L’infortunio di Alvaro Morata contro il Torino è solo la punta dell’iceberg di una situazione che rischia di complicarsi, facilmente, da qui ai prossimi mesi.

Il 31enne di Madrid avrà certamente bisogno di un vice all’altezza della situazione e – come assistito contro la squadra di Vanoli – difficilmente questi potrà essere Luka Jovic. Il serbo, che l’anno scorso è stato decisivo in diverse gare a partita in corso, potrebbe rappresentare l’arma in più per sorprendere i tifosi nelle ultime ore di mercato. Una manciata di giorni a disposizione ed il pressing si fa asfissiante.

Il Milan ha scelto il suo nuovo attaccante e farà di tutto per accontentare mister Fonseca e completare un reparto che, soprattutto sugli esterni, ha dimostrato di avere non poche alternative di valore. A tal proposito da qui al 30 agosto qualcosa potrebbe muoversi, i tifosi non aspettano altro. Occhio allo scambio che porterebbe a Milanello uno dei pupilli di Fonseca che, a questo punto, si augura che l’operazione possa finire per concretizzarsi nelle prossime ore.

Milan, sorpresa in attacco: scambio sul gong

Luka Jovic, ancora una volta, sul piatto. Il Milan ha individuato il centravanti che per caratteristiche tecniche e fisiche viene considerato funzionale al nuovo corso rossonero. Un bomber diverso da Morata che, all’occorrenza, potrebbe integrarsi al meglio con la punta spagnola.

Stiamo parlando di Tammy Abraham, centravanti inglese in forza alla Roma che con l’arrivo di Dovbyk nella Capitale rischia di fare tanta panchina. Un corteggiamento che va avanti da settimane ma il muro alzato dalla dirigenza giallorossa non ha dato modo al ‘Diavolo’ di muoversi concretamente verso la firma di Tammy. Il 26enne londinese è in scadenza il 30 giugno 2026 con la società capitolina e potrebbe, alla fine, venire ceduto. Andrà convinta la dirigenza alla quale Moncada e Furlani hanno sempre in mente di offrire Luka Jovic.

L’ex Fiorentina diventerebbe il sostituto perfetto di Abraham in giallorosso, alternandosi all’occorrenza con l’ex Girona. Uno scenario difficile, complesso anche per i pochi giorni a disposizione per tentare di chiudere la trattativa. Ma il Milan ci sta provando in via concreta e farà di tutto per portare Abraham a Milanello e regalare la pedina tanto desiderata a Fonseca. Per Abraham l’anno scorso, a causa degli infortuni, solo 1 gol ed 1 assist in 12 presenze complessive.