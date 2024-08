Kjaer in Serie A, accelerazione improvvisa e colpo in difesa

Altro che ritiro, Simon Kjaer ha ancora voglia di giocare a livelli importanti: per questo in Serie A pensano ancora a lui.

Nemmeno il tempo di salutare il Milan che per Simon Kjaer è già pronta una nuova avventura, 35 anni compiuti a marzo per l’esperto difensore danese che ha salutato i rossoneri dopo ben 121 partite. Traguardo certamente importante per il classe 1989 che da svincolato può tornare subito in Serie A.

Campionato che lo ha accolto quando era appena un ragazzo e che sarebbe felice di ritrovarlo anche a questo punto della sua carriera. Ai tempi del Midtjylland Kjaer era stato indicato come un potenziale campione, questo non lasciò indifferente il Palermo che decise per primo di portarlo in Italia. Affare da appena 4 milioni per i rosanero, era il 2008, che tre anni più tardi rivendettero il cartellino del danese per il triplo della cifra spesa.

Al Wolfsburg non si riuscì però ad ambientarsi pienamente e poco dopo fu la Roma a riportarlo in Italia. Dopo una serie di prestiti tra Lille, Fenerbahce e Siviglia, il suo lungo viaggiare lo portò a sistemarsi al Milan. Avventura durata quattro anni prima della separazione definitiva. Niente ritiro per lui dopo il Diavolo che sente di poter dare ancora qualcosa al massimo campionato.

Calciomercato Serie A, riecco Kjaer: può giocare in Europa

Cercasi nuova avventura nel Bel Paese per gli agenti del difensore che vogliono regalare a Kjaer la sua quinta squadra di Serie A. Dopo Palermo, Roma, Atalanta e Milan è ora arrivato il momento di indossare una nuova maglia per il trentacinquenne di Horsens che può tornare subito a giocare la Champions League: idea Bologna per il calciatore che non disdegnerebbe di certo un’avventura europea.

Il direttore tecnico dei rossoblù, Giovanni Sartori, aveva già pensato a lui per l’Atalanta nel 2020 ma le cose non sono andate bene. Oggi l’addetto ai lavori degli emiliani sarebbe felice di riprovarci e di consegnare a mister Vincenzo Italiano un difensore in più. Dopo la partenza di Riccardo Calafiori il club è leggermente rimasto scoperto dietro e il danese sarebbe un colpo d’eccezione.

Qualora non dovesse andare in porto la trattativa con i felsinei, sulle sue tracce ci sono anche il Genoa e il Como. Due club con grandi ambizioni che hanno tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo salvezza e forse lottare anche per qualcosa in più. Kjaer non sembra però avere particolare fretta visto che il calciomercato svincolati rimarrà aperto anche a settembre. Nel frattempo il calciatore ha dato l’addio alla propria nazionale, forse per concentrarsi pienamente sulle sua avventura nel club.