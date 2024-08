Milan, l’affare può saltare: ostacolo Premier League

Ostacolo Premier League che può far saltare l’affare al Milan in questa sessione di mercato: nelle prossime ore la decisione definitiva

Il Milan viene da una prestazione allucinante – in senso negativo, s’intende – contro il Parma che è costata la prima sconfitta stagionale. Un inizio di stagione pessimo, già contro il Torino c’erano state delle avvisaglie. Ma i gol nel finale di Alvaro Morata e Noah Okafor, avevano buttato un po’ la polvere sotto al tappeto.

Ma contro il Parma tutti i nodi sono venuti al pettine, con la squadra che ha subito il ritmo e le trame di gioco dei ragazzi di Fabio Pecchia. Che hanno strameritato la vittoria, che poteva essere ancora più larga del 2-1. Ci sono degli aspetti da prendere in considerazione, a livello tattico con la difesa scopertissima, la mancanza di marcature preventive.

E anche a livello d’impegno e di uomini non sembra che i rossoneri abbiano fatto bene. C’è qualcosa che non va, lo si è visto con Rafael Leao che ha addirittura zittito i tifosi. Ma tant’è, la prossima gara dirà ancor di più su ciò che sarà la stagione del Milan. E non ci sarà Alvaro Morata, con il ruolo del centravanti che dovrà essere occupato da uno tra Noah Okafor o Luka Jovic.

Beffa dalla Premier League per il Milan sul mercato

Fonseca aveva già chiesto un altro centravanti oltre allo spagnolo, perché sia Okafor, sia Jovic, non portano le giuste garanzie. Ecco che il Milan aveva messo nel mirino Tammy Abraham, finito nella lista dei cedibili. Ma la Roma non vuole cederlo in prestito con diritto di riscatto, ma soltanto a titolo definitivo. La speranza del club rossonero è che le cose possano cambiare negli ultimi giorni. Ma c’è anche il West Ham.

Infatti, gli Hammers hanno messo nel mirino il centravanti inglese e nelle prossime ore potrebbero presentare un’offerta da 20 milioni di euro. Una cifra irraggiungibile per il Milan, soprattutto se non ci dovessero essere delle cessioni. Abraham vuole giocare, con Dovbyk arrivato alla Roma non è possibile e quindi anche lui vuole andar via.

Certo, sarebbe felice di accettare il Milan, ma non c’è stata ancora un’offerta ufficiale. Potrebbe cambiare tutto nelle prossime ore, ma la beffa per il club rossonero è possibile. Soprattutto perché in Premier Abraham gode di grande stima. E il West Ham sarebbe felice di accoglierlo.