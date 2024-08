Via solo in prestito secco, il Milan non vuole sentire ragioni

La dirigenza del Milan e l’allenatore non intendono cambiare idea: via solo in prestito secco, si attende offerta nelle prossime ore

È stato molto preciso Paulo Fonseca, diversi calciatori non sono utili alla sua causa e per questa ragione potrebbero partire alla volta di una nuova squadra. I nomi sono di dominio pubblico e sono stati opzionati in accordo con l’onnipresente Zlatan Ibrahimovic e l’amministratore delegato Giorgio Furlani.

Il tecnico ex Roma, da uomo di calcio navigato quale è, ha ben capito che i malumori di diversi interpreti fanno male al resto della squadra. Meglio quindi liberarsi dei possibili separati in casa e ripartire per rendere la stagione appena cominciata indimenticabile per lui e per il popolo rossonero.

Tommaso Pobega, Ismael Bennacer, Yacine Adli e Filippo Terracciano sono i potenziali nomi che presto lasceranno Milanello. Tra questi, l’unico che suscita ammirazione all’estero è il centrocampista algerino, mentre per gli altri appare praticabile una permanenza nel nostro campionato.

Milan, Filippo Terracciano via solo in prestito secco: Como e Monza sulle sue tracce

Fonseca a questi profili non garantirà un minutaggio adeguato alle loro richieste, sebbene come noto la stagione appena cominciata sarà ricca di partite e competizioni. Nemmeno Filippo Terracciano, ex Hellas Verona sbarcato a Milanello lo scorso gennaio, avrà molte possibilità di dire la sua con la casacca rossonera. E i motivi sono noti, essendo tutti collegati al fatto di avere sbarrata la strada per via di altri centrocampisti che godono di maggiore rilevanza.

Ma il Milan crede nel ragazzo classe 2002 che ha strappato a titolo definitivo lo scorso gennaio a poco più di 4,5 milioni di euro. E per tale motivo, probabilmente a pochi giorni dalla fine del mercato, sarà ceduto soltanto con la formula del prestito secco. Niente riscatto subordinato al raggiungimento di obiettivi o altro.

Tra le tante squadre interessate al 21enne spiccano Como e Monza. In particolare i comaschi avrebbero avviato qualche contatto con la controparte rossonera, ma fin qui non c’è stata nessuna offerta ufficiale. Cesc Fabregas, che ha da poco accolto il suo ex compagno al Barcellona Sergi Roberto, non si farebbe problemi a farlo giocare regolarmente nel suo schema di gioco iniziale.

Come scrive il Corriere dello Sport, da qui alla fine della finestra – fissata per il prossimo 30 agosto – di tempo ce ne sarà a sufficienza per questa potenziale pista di mercato.