“Voglio Verstappen”, l’annuncio scuote il mondo della F1

Un annuncio in piena regola che determina la prossima squadra di Max Verstappen: i tifosi non riescono a crederci

Il mercato piloti sta inevitabilmente monopolizzando l’attenzione in Formula 1. Una catena di spostamenti che è partita grazie a quello, evidentemente, più importante. Perché la firma di Lewis Hamilton con la Ferrari rischia di segnare un’epoca, dopo anni di trionfi e successi prima in McLaren e poi soprattutto in Mercedes.

Il sette volte campione del mondo approderà a Maranello a 40 anni, nonostante ciò sta dimostrando di essere ancora uno dei piloti più veloci in pista: i successi a Silverstone e Spa parlano chiaro. Ad ogni modo a fargli spazio sarà Carlos Sainz che ha deciso, probabilmente con colpevole ritardo, di accettare la proposta della Williams. Dubbi e incertezze continuano invece ad aleggiare su Max Verstappen, con il pilota olandese che non si è mai apertamente sbilanciato per chiarire quale sarà il piano da qui ai prossimi anni.

Il figlio di Jos è sotto contratto con la Red Bull fino a fine 2028 ma sembra siano presenti clausole legate alle prestazioni della vettura della causa austriaca che permetterebbero a Super Max di fare le valigie e accasarsi altrove. Non è un mistero che Toto Wolff abbia a lungo corteggiato il tre volte campione del mondo, con il sogno di portarlo proprio al posto di Hamilton l’anno prossimo. In queste ore, però, è arrivata un’altra dichiarazione che ha letteralmente sconvolto il paddock: a parlare il futuro compagno di squadra di Verstappen.

Arriva Verstappen: lo ha detto davvero

Il 2025, come anticipato, sarà un anno di grossi cambiamenti. La Mercedes sembra quindi aver deciso per la prossima stagione chi sarà il pilota ad affiancare George Russell. Accantonata solo per il momento l’idea Verstappen, Andrea Kimi Antonelli guiderà una delle due ‘Frecce d’Argento’ nel 2025.

Una scelta coraggiosa di Wolff che ha deciso di affidarsi al 18enne bolognese per il post Hamilton. Ad ogni modo l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nel weekend di Monza. Riguardo a Verstappen e alla sua prossima scelta è arrivato l’inatteso intervento di George Russell che ha detto la sua, lanciando indirettamente un messaggio all’olandese. “Sono stato compagno di Lewis Hamilton, il miglior pilota di tutti i tempi. Nessuno avrebbe potuto immaginare che un ragazzo che veniva dalla Williams potesse competere al suoi livello. Oggi nessuno pensa che Verstappen sia battibile, così come lo pensavano di Lewis“, ha detto al canale olandese ‘Viaplay’.

Russell ha proseguito il suo discorso lanciando apertamente la sfida al figlio d’arte: “C’è solo un modo per dimostrare il contrario, andare contro i migliori. La mia scelta numero uno per il sedile Mercedes sarebbe Max. Non penso che però arriverà, non il prossimo anno almeno”. Un’apertura a metà quella dell’inglese che ha rimandato probabilmente al 2026 la sfida tra compagni di scuderia in Mercedes. Il guanto di sfida è stato già lanciato.