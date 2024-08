Ancora un addio, ora è esodo Milan: nuova partenza

Il Milan si prepara a chiudere un’altra cessione nelle prossime ore con i rossoneri pronti a sfoltire l’organico.

In casa Milan è ancora forte la delusione per il ko di Parma che ha certificato il pessimo stato di forma dei rossoneri con un solo punto in classifica nelle prime due partite.

Una sconfitta che sta iniziando a porre degli interrogativi su alcuni giocatori che appaiono fuori forma, svogliati ed in alcuni casi, impiegati fuori ruolo. La società è pronta nel frattempo a lavorare sul mercato per andare a chiudere le ultime trattative necessarie per sfoltire la rosa ed abbassare il numero di calciatori a disposizione di Paulo Fonseca. Salutato Tommaso Pobega, passato al Bologna, i rossoneri sono pronti a dire addio ad un altro centrocampista.

Calciomercato Milan, nuovo addio ai rossoneri: si chiude per un’altra cessione

Stavolta è il turno di Yacine Adli nel salutare il Milan che si appresta a chiudere la cessione del francese nel giro di poche ore. L’agente del calciatore ha avuto il mandato di trovargli una nuova sistemazione e sta sondando diverse società tra Inghilterra, Spagna e Francia.

Il centrocampista è stato inserito nella lista dei cedibili sin dall’inizio del ritiro di questa stagione con Paulo Fonseca che è stato chiaro nei suoi confronti parlando ad Adli spiegandogli che era fuori dal progetto. Il classe 2000, a malincuore, ha accettato la decisione di tecnico e società ed ora è alla ricerca di un nuovo club. Finora ha rifiutato le proposte in arrivo dall’Arabia Saudita, volendo restare nei maggiori campionati europei.

Nelle score ore sembra essersi aperta la possibilità di un trasferimento al Marsiglia con il centrocampista rossonero che farebbe così ritorno in patria andando a trasferirsi in uno dei maggiori club transalpini. Adli piace infatti a Roberto De Zerbi, nuovo tecnico dei francesi, pronto a dare battaglia al PSG durante questo campionato per provare a spezzare l’egemonia dei capitolini.

Nel frattempo il Milan pensa anche ad un possibile colpo in entrata per andare a puntellare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese vorrebbe portare in rossonero un nuovo centrocampista che possa lavorare al fianco di Fofana come diga in mezzo al campo e gli occhi sono tutti su Manu Koné. Il giovane francese però è nel mirino di diversi club in Europa, tra cui la Roma ed il Milan non può muoversi ufficialmente fino a quando non sarà ceduto anche Ismael Bennacer, per una questione di liste.