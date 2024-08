Disastro Milan, serve il grande colpo: Ibrahimovic ci prova

Milan inguardabile al ‘Tardini’ di Parma, serve svolta dal calciomercato per ripartire: occhio ai due nomi per centrocampo e attacco

Un Milan poco lucido ha perso la sua prima gara di campionato e sembra non aver imparato nulla dalla prima uscita contro il Torino. Al ‘Tardini’ grande protagonista, in negativo, è stato proprio l’allenatore Paulo Fonseca, che non ha saputo gestire una partita iniziata male e finita peggio.

Ai rossoneri non rimane altro che ripartire, ma per farlo occorrono anche segnali da parte della dirigenza: occorre quindi trovare una pezza d’approccio dal calciomercato che al Diavolo potrà ancora dare molto in termini tecnici. Zlatan Ibrahimovic e l’ad Giorgio Furlani nelle prossime ore cercheranno di dare a Fonseca ciò che manca per permettere a questa squadra di diventare più temibile. Ma da parte dell’allenatore ci dovrà essere tutta la volontà di questo mondo per cercare di rimediare alle prime due opache partite di campionato.

Mercato Milan, Manu Konè e Abraham possibili colpi last minute

Del primo se ne parla da mesi, del secondo un po’ meno nell’ultimo periodo dopo la decisione della Roma di puntare ancora su di lui. Al Milan sia Manu Konè che Tammy Abraham potrebbero far comodo, ma difficilmente li vedremo entrambi quest’anno.

Più probabile a questo punto il primo, che ha già tra l’altro salutato il Borussia Mönchegladbach in via ufficiale (il club sui social network ha spiegato che lascerà presto la squadra). Per quanto riguarda invece l’inglese, di cui si parlava in modo continuativo prima che la società optasse per Morata, la strada appare più intricata del previsto.

Il Milan, infatti, ha già fatto sapere che non cercherà altri attaccanti sul mercato. Oltre a Morata, sia Luka Jovic che il giovane Francesco Camarda sono pronti a dare manforte alla manovra offensiva.

Su Konè invece i discorsi sono ancora aperti. E sono tutti legati a triplo filo alla situazione di Ismael Bennacer: se l’algerino non lascerà la Serie A (viene valutato 50 milioni di clausola rescissoria, ma il Milan è pronto ad abbassare le sue richieste), Konè non sarà mai preso in considerazione vista la presenza in mediana di un altro nuovo acquisto come Youssouf Fofana. Insomma, il centrocampo al momento è numericamente sufficiente: solo questi ultimi giorni di mercato ci diranno se il Milan avrà l’urgenza di sistemarlo con nuovi innesti.