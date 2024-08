Fonseca, alcuni tifosi hanno già deciso: vogliono solo un allenatore

Paulo Fonseca è già vicino all’esonero? Per i tifosi nessun dubbio, hanno già scelto il sostituto dell’allenatore portoghese: ecco chi è

La stagione del Milan non è assolutamente iniziata nel miglior dei modi possibili. Un solo punto conquistato dopo due giornate tra Torino e Parma è davvero un bottino troppo magro per una squadra che punta allo scudetto. Se già al momento della firma Paulo Fonseca non piaceva alla piazza, figuriamoci adesso. L’ex Roma era stato accolto da un certo scetticismo al momento dello sbarco a Milanello.

C’è una parte di tifosi che ha già scelto, se fosse per loro il portoghese verrebbe esonerato seduta stante. Non è mai scattato il feeling con Fonseca, sui social impazzano le critiche e iniziano a circolare gli hashtag Fonseca out. Sono diversi i capi di accusa mossi all’allenatore, dallo schierare giocatori fuori ruolo a non riuscire a dare un’impronta di gioco al Milan, apparso in netta difficoltà anche di condizione fisica. Il Parma correva il doppio dei rossoneri e li ha letteralmente massacrati per voglia e determinazione. C’è anche chi, ed è la gran parte, invece difende l’allenatore ma prende di mira molti singoli, in particolare i leader come Theo Hernandez e Leao.

Fonseca out, i supporters del Milan sono scatenati: scelto il sostituto!

C’è sicuramente tanto da lavorare per il tecnico e di sicuro non basta la scusante dei nuovi arrivi ancora da integrare, anche perché lo zoccolo duro della squadra è quella dell’anno scorso. Nemmeno l’assenza di Morata può giustificare una debacle così brutta come quella avuta nella città ducale, inoltre anche col Torino si erano palesati problemi di ogni tipo.

Come detto sui social impazzano le critiche e alcuni (molto pochi) vogliono subito l’addio del portoghese. Non ci sono dubbi sull’eventuale sostituto, considerando chi è attualmente libero. I tifosi hanno scelto: vogliono il ritorno di Max Allegri in panchina. Sono sicuri che l’allenatore livornese sappia dare quella scossa che serve a questa squadra. L’ex Juve è uno dei nomi più caldi sui social per la sostituzione del portoghese. Il sogno è di rivederlo in rossonero, anche perché potrà non piacere per lo stile di gioco, ma è garanzia di risultati.

Per fortuna però si tratta di una piccola nicchia di tifosi, ancora legati ad un calcio che non esiste più e che, ad oggi, porterebbe al Milan solo altri problemi. La gran parte dei sostenitori rossoneri, come detto, sta con Fonseca e pretende, invece, di più da un gruppo di giocatori che, ad oggi, deve ancora dimostrare di meritare la maglia rossonera.