Milan, c’è un’unica possibilità per l’ultimo colpo: non ci sono alternative

I rossoneri provano a piazzare un ultimo affondo, ecco di chi si tratta e i dettagli dell’operazione.

Il Milan deve fare i conti con un avvio di campionato disastroso. prima il pareggio in extremis contro il Genoa grazie all’ormai insperata rete di Okafor, e poi la sconfitta contro il Parma nella seconda partita stagionale.

Brutto il 2-1 subito dai parmensi, che hanno battuto i rossoneri grazie alle reti di Man e di Cancellieri al termine di una partita, comunque, meritata dai padroni di casa. Un Milan difficile da decifrare, senza Morata infortunato, e con una serie di difficoltà evidenti.

Su tutte l’attacco, con Okafor e Leao a secco. La prossima partita sarà contro la Lazio, alla ricerca di una vittoria per avviarsi alla sosta con un sorriso, seppur lieve. Anche i biancocelesti sono reduci dalla sconfitta contro l’Udinese, per cui si prospetta un match intenso tra il Milan e la Lazio.

Nel frattempo prosegue il mercato anche in casa rossonera, con particolare attenzione alle uscite, ma anche l’interesse verso un giocatore pian a Paulo Fonseca. Per quanto riguarda le uscite, i nomi già caldi sulla lista del Milan sono quelli di Yacine Adlii e di Ismail Bennacer, entrambi messi alla porta dalla dirigenza rossonera ed i procinto di lasciare Milano.

Milan, piace Konè: ecco come potrebbe arrivare, i dettagli

In realtà la cessione di Bennacer è più importante di quanto si pensi per la dirigenza del Milan. Il centrocampista rossonero ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro e lui stesso ha già dato l’ok alla cessione. I rossoneri, però, stentano a trovare un club che possa pagare la clausola, per cui sarebbero disposto anche ad abbassare le pretese.

L’obiettivo è fare cassa per poter tentare l’all-in su Manu Konè. Si tratta di un centrocampista francese classe 2001 in forza al Borussia Moenchengladbach, sul quale il Milan ha messo gli occhi da tempo. Nell’ultima sfida contro il Bayer Leverkusen è stato lasciato in tribuna proprio in virtù del suo imminente trasferimento ad un altro club. L’anno scorso ha segnato due reti e messo a referto due assist nelle 25 partite disputate con la maglia del club tedesco. I rossoneri ci provano, ma tocca liberare prima Ismail Bennacer, attenzione perchè il tempo scorre ed il mercato rischia di chiudersi prima della riuscita dell’operazione milanista.