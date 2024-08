Milan, colpo a centrocampo: accordo sempre più vicino

Il club rossonero è a un passo dall’ingaggio di un nuovo giocatore: ecco tutti i dettagli dell’operazione che si sta per chiudere.

Il calciomercato del Milan non è ancora concluso. La società sta lavorando sia entrata che in uscita per nuovi affari. Il 30 agosto si chiude la sessione e quindi è fondamentale accelerare alcune operazioni.

I tifosi sono molto scontenti dopo le prime due giornate di campionato, in cui la squadra di Paulo Fonseca ha accumulato solo un punto contro Torino e Parma. Una partenza decisamente al di sotto delle aspettative, considerando il pre-campionato incoraggiante. Il nuovo allenatore deve capire come sfruttare il potenziale dei suoi giocatori e la dirigenza deve fare ancora qualcosa per migliorare l’organico.

Milan, a un passo il nuovo rinforzo

Negli ultimi giorni si parla con insistenza del possibile arrivo di Silvano Vos, 19enne in forza all’Ajax. Il Milan sembra deciso a chiudere il suo acquisto nelle prossime ore.

L’operazione dovrebbe andare in porto per circa 6 milioni di euro, con il giocatore che ha pronto un contratto da quattro-cinque anni. Nei piani del club può essere utilizzato con Milan Futuro, quindi in Serie C, ma Fonseca può tranquillamente prenderlo in considerazione per la Prima Squadra. Verrebbe inserito nella lista Under 22, dunque non ci sarebbe alcun problema legato al suo tesseramento.

Vos è un centrocampista forte fisicamente (è alto 1,89 metri) e abile soprattutto nella fase difensiva. In mezzo al campo è un combattente, uno che recupera palloni, ha anche una buona intelligenza tattica e una buona tecnica. È giovane e ha grandi margini di miglioramento, venire in Italia può aiutarlo a perfezionarsi.

L’Ajax era partito chiedendo 9-10 milioni, ma il Milan è riuscito a trattare un prezzo inferiore. C’è la possibilità che a breve l’affare di concluda positivamente. Vos sarebbe certamente un buon innesto per Milan Futuro, che ha perso contro la Virtus Entella all’esordio nel campionato di Serie C.

Il centrocampista olandese non è reduce da una stagione brillante, con la Prima Squadra dell’Ajax ha messo insieme 14 presenze tra Eredivisie ed Europa League. Il Milan intravede in lui del buon potenziale e per questo è pronto a fare un investimento per assicurarsi il suo cartellino. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.