Milan, Loftus-Cheek impalpabile: serve coraggio per una scelta forte

Loftus-Cheek poco incisivo finora, Fonseca deve capire come utilizzarlo al meglio e se sia il caso di prendere una decisione che non era prevista.

Nelle prime due giornate di campionato Ruben Loftus-Cheek è stato impiegato prima da mediano e poi da trequartista, ma né contro il Torino né contro il Parma si è reso protagonista in positivo. Forse non è ancora al massimo della condizione fisica e non ha ancora ben appreso le richieste del nuovo allenatore, ma il problema può essere anche un altro.

È vero che il 28enne inglese nella scorsa stagione ha collezionato 10 gol e 2 assist, mettendosi in evidenza come trequartista, ma la sensazione è rimasta la stessa: è una mezzala da centrocampo a tre. Stefano Pioli lo aveva avanzato, sfruttandone la fisicità e l’abilità negli inserimenti, però la sua posizione migliore in campo rimane un’altra e non è prevista neanche con Paulo Fonseca, visto che il modulo è rimasto il 4-3-2-1.

Fonseca riflette su Loftus-Cheek: soluzione a sorpresa?

Con il crescere della condizione fisica e dell’apprendimento delle idee del mister, probabilmente l’ex Chelsea riuscirà a fare meglio di quanto visto finora. Intanto, Fonseca dovrà valutare bene che tipo di formazione schierare in una partita importante come Lazio-Milan, in programma sabato.

L’allenatore portoghese aveva messo Loftus-Cheek sulla trequarti per avere un maggior equilibrio, mossa che purtroppo non ha funzionato. Rispetto a Parma, dovremmo vedere Youssouf Fofana in mediana a fianco di Tijjani Reijnders, soluzione che potrebbe permettere a Fonseca di rimettere Pulisic nel ruolo di trequartista come nella prima partita contro il Torino. Sulla fascia destra, invece, potrebbe esserci l’inserimento di Alexis Saelemaekers, dato che con Samuel Chukwueze la squadra rischierebbe di essere troppo sbilanciata in questo momento.

Per il ruolo di numero 10 c’è anche una soluzione decisamente a sorpresa che Fonseca potrebbe valutare per l’immediato o in futuro: Mattia Liberali. Il 17enne brianzolo è stato uno dei rossoneri più brillanti nel pre-campionato, mostrando ottime cose praticamente in ogni amichevole. Il mister potrebbe prenderlo in considerazione già per Lazio-Milan? Difficile, dato che con i giovani c’è molta attenzione e non si vuole correre il rischio di “bruciarli”, ma non va esclusa una convocazione.

Lanciare Liberali titolare allo stadio Olimpico sarebbe un grosso azzardo, vedremo se Fonseca avrà il coraggio di farlo. Ad oggi, le possibilità appaiono scarse, ma chissà…