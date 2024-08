@ML – Cardinale a Milanello, sostegno totale a Fonseca: il racconto

Cardinale in visita al centro sportivo per far sentire la sua vicinanza ad allenatore e squadra: le ultime notizie.

Dopo un pre-campionato incoraggiante, era difficile pensare che il Milan avrebbe conquistato solamente un punto nelle prime due giornate contro Torino e Parma. Al netto dei risultati negativi, preoccupa il fatto che i giocatori in campo fatichino sia sul piano del gioco sia della mentalità.

Ci può stare che l’idea di Paulo Fonseca necessitino di un po’ di tempo per essere apprese, invece è inaccettabile vedere dei giocatori che non lottano e che non danno tutto. Soprattutto chi dovrebbe trascinare i compagni non può permettersi determinate prestazioni. Comprensibile la rabbia dei tifosi, che non transigono sull’atteggiamento in campo e hanno pienamente ragione su questo punto. Bisogna dare di più per la maglia rossonera. Sabato a Roma contro la Lazio bisogna tirare fuori l’orgoglio e mettere in campo una performance totalmente diversa.

Gerry Cardinale a Milanello: le ultime notizie

Dopo Parma-Milan c’è stata una reazione da parte della dirigenza, con Zlatan Ibrahimovic che si è recato nello spogliatoio e ha parlato ai giocatori. Nessuna sfuriata, però si è espresso in modo deciso per spingerli a migliorare. Oltre alle sue parole, sono arrivate anche quelle di Gerry Cardinale.

Oggi il fondatore di RedBird Capital Partners, società americana proprietaria del club, ha fatto visita a Milanello. Ha incontrato Fonseca, i calciatori e i dirigenti per mostrare concretamente la sua vicinanza e il proprio supporto. Anche se nelle prime partite di Serie A le cose non sono andate nel modo giusto, l’uomo d’affari americano è convinto che la squadra abbia le qualità per riscattarsi e puntare agli obiettivi prefissati. Nessuno è in discussione ora.

Tra l’altro, la sessione estiva del calciomercato terminerà il 30 agosto, quindi ci sarebbe ancora tempo per intervenire con nuovi acquisti. Ma molto dipende dalle cessioni, fondamentali per liberare spazio in squadra. Ad esempio, è in corso una trattativa con la Fiorentina per la cessione di Yacine Adli. L’ex Bordeaux non rientra nel progetto di Fonseca ed è fuori dalla lista dopo che a Milanello è arrivato Youssou Fofana. Deve andarsene per evitare di passare la prima parte di stagione in tribuna a guardare i compagni di squadra. Firenze potrebbe essere una buona destinazione, anche se non mancano altre richieste.